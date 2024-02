Winnipeg míří do finanční záhuby. O místo se hlásí Atlanta

Je to dlouhodobý problém. Nejen, že měl Winnipeg před přemístěním Arizony do Mullett Areny nejmenší stadion v lize, ale ani zájem o hokej není největší. Ve skutečnosti rok od roku upadá, což je podle vedení klubu dlouhodobě neudržitelné.

Předseda představenstva Winnipeg Jets Mark Chipman si tedy rozhodně není jistý, že klesající návštěvnost klubu věští pro budoucnost jeho týmu něco dobrého.

Podle Chrise Johnstona z The Athletic se počet permanentek Jets za poslední tři roky snížil z přibližně 13 000 na zhruba 9 500.

"Nebyl bych k vám upřímný, kdybych neřekl, že se musíme dostat zpátky na 13 000,'" řekl Chipman. "Tam, kde teď jsme, nebude dlouhodobě fungovat. Prostě to tak nejde."

Aréna Jets, nyní známá jako Canada Life Centre, je s kapacitou 15 225 míst pro hokejové zápasy nejmenší stálou halou NHL.

Podle Hockey Reference Winnipeg v této sezoně v 28 domácích zápasech v průměru navštívilo pouze 13 098 diváků. To překonává pouze Arizona, která hraje na zmiňovaném malém stadionu pro univerzitní hokej. Vytížení arény Jets 87,3 % je třetí nejhorší v lize, horší je jen Buffalo a San Jose.

Po přestěhování z Atlanty v roce 2011 se Jets téměř deset let těšili vyprodanému hledišti. Od pandemie však jejich návštěvnost má klesající tendenci a Chipman připustil, že si toho NHL všimla.

"Dávají si na to pozor," řekl. "Vidí čísla. Vidí, jak na tom liga je a jak jsme na tom my. A my jsme v tuto chvíli výjimkou. Takže právem chtějí vědět, co děláme a co se děje. Otázky, co s tím hodláme dělat, jsou na místě."

Nabízí se tedy jasná možnost – stěhování týmu. V říjnu Chipman nicméně odmítl myšlenku, že by tým prodal nebo přestěhoval.

"Chápu, že protože se to stalo jednou, je obava, že by se to mohlo opakovat, ale nic takového není v plánu," potvrdil.

Přemístění a expanze jsou v poslední době v kruzích NHL žhavým tématem. Loni na podzim prohlásil zástupce komisaře NHL Bill Daly, že některé problémy, kterým liga čelila v Atlantě, by nyní mohly být překonány. V lednu pak majitel Utah Jazz Ryan Smith zaslal NHL dopis s oficiální žádostí o rozšíření do Salt Lake City.

