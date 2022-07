Winnipeg má nového lodivoda! Do organizace se vrací Bowness

Šarády s trenéry v NHL pokračují. Po Detroitu či Bosonu oznámili příchod nového kouče Jets. Na střídačku se vrací Rick Bowness, který svou trenérskou kariéru v organizaci Winnipegu nakopl.

Jets mají svého osmého trenéra klubové historie. Od dob, co se celek přestěhoval do Winnipegu je to teprve kouč číslo tři.

Rick Bowness ještě v uplynulé sezoně řídil Dallas. Po ročníku mu však vypršela smlouva a Stars mu ji neprodloužili. Ostatním celkům hledajícím nového kouče však hodil laso. „Jsem sice starý pán, ale pořád ve mně zůstává spousta zápalu,“ vzkazoval na tiskové konferenci po posledním utkání sezony.

Do služeb si jej vzal Winnipeg. Je to shledání po mnoha letech. Na farmě Jets totiž skončil svou aktivní kariéru. Poté se stal asistentem v hlavním týmu, až se propracoval na pozici trenéra hlavního. Sezonu na lavičce Jets odtrénoval jedinou a ani nebyla kompletní.

Návrat sedmašedesátiletého kouče si velice chválí generální manažer kanadského celku. „Rick přináší mnoho zkušeností a znalostí. Zažil toho mnoho, a to nejen jako trenér v NHL. Rick má skvělé hokejové myšlení a je výborný člověk. Věříme, že náš tým pozvedne.“

Bowness se během svého působení v Dallasu hodně zasloužil o zlepšení obrany. Vycepoval si například Heiskanena, Lindella či Klingberga. Jets mají v zásobě Heinolu či Samberga, kteří však nedostali v hlavním týmu mnoho šancí. To by se mohlo po příchodu zkušeného kouče změnit.

„Jsem nesmírně nadšený, že se vracím do Winnipegu,“ začal Bownes, „Jsem moc rád za šanci, kterou mi vedení klubu dalo. Máme velmi dobrý tým se spoustou mladých talentů. Mým cílem je se co nejdříve vrátit do bojů o Stanley Cup,“ burcoval staronový trenér.

