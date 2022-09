Winnipeg bude bez kapitána! Wheeler přišel o kapitánské céčko

Do nového ročníku vstoupí Jets bez jasného kapitána, Blake Wheeler byl během léta degradován. Hned několik hráčů bude mít na hrudi písmenko pro asistenta kapitána, o které z nich půjde, bude objasněno během několika týdnů.

Šest sezon byl Blake Wheeler kapitánem Winnipegu, další sezonu však momentálně nepřidá. Klub oznámil, že do ročníku 2022/2023 vkročí bez jasného lídra týmu. „Rozhodnutím trenérů je, že do nové sezony půjdeme bez určitého kapitána, ale budeme mít skupinu asistentů, o kterých bude ještě rozhodnuto,“ vzkázal nový kouč. „Našim cílem je rozšířit skupinu lídrů v našem týmu. Máme veliká očekávání od našich hráčů a chceme jim poskytnout šanci, aby se stali lídry jako skupina.“

I když byl Wheeler z role kapitána týmu degradován, tak trenér Bowness doufá, že Wheeler zůstane jedním z klíčových hráčů na ledě i mimo něj.

Slova hlavního trenéra potvrdil i sám bývalý kapitán, který je za zkušenosti, které získal moc vděčný. „Moc se těším, že budu sledovat kluky, které jsem uplynulé roky vedl, protože teď přichází jejich čas. Nikam nejdu, pořád budu dělat stejné věci, jaké jsem dělal, ať už budu mít na dresu písmeno nebo ne,“ vzkázal šestatřicetiletý útočník.

Pro většinu hráčů ve Winnipegu šlo o nečekanou událost, sám to potvrdil i Mark Scheifele. „Určitě mě to šokovalo. Bylo to nečekané. Blake je mým dobrým kamarádem a chci tu být pro něj a pro tým,“ vzkázal kanadský útočník v rozhovoru pro Sportsnet.

„V našem týmu máme mnoho kluků, kteří se dokáží ozvat. Není to záležitost jen jednoho hráče, jedeme v tom všichni společně, všichni jsme na stejné vlně. Myslím, že takhle budeme náš tým vést,“ zamyslel se devětadvacetiletý útočník, který ve Winnipegu dělá asistenta už od roku 2016.

Jets vstoupí do nové sezony za necelý měsíc, na domácím ledě vyzvou Rangers z New Yorku. Určitě by si přáli návrat do play off, k tomuto cíli by jim měl pomoci nový trenér Rick Bowness.

