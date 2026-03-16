Wild po jedenácti letech slaví postup do druhého kola! Ducks ukončili sezónu Oilers

1. května 7:00Jan Šlapáček
Noc na pátek přinesla dva zápasy a oba byly ve svých sériích posledními. Wild a Ducks si zajistili postup do druhého kola play-off. Smutnit se bude v Dallasu a Edmontonu.
Minnesota dokázala v šestém utkání naplno využít domácího prostředí, podala skvělý výkon a po dlouhých jedenácti letech se probojovala do druhého kola play-off. Hlavní hvězdou zápasu se stal Quinn Hughes, který vstřelil dva góly a ten druhý se stal vítězným. Přesnou mušku ukázal i Matt Boldy, kterému se v závěru povedlo dvakrát trefit prázdnou branku. Dallas velká očekávání nenaplnil a končí již v prvním kole.
Connor McDavid ani v letošní sezóně Stanleyův pohár nezíská, protože Edmonton končí překvapivě již v prvním kole play-off. Ducks odehráli další velmi solidní duel, dokázali být produktivní a po výhře 5:2 slaví postup do další fáze vyřazovacích bojů, kde se utkají s jedním z dvojice Vegas/Utah. Oilers budou mít po tomto vyřazení hodně otázek k zodpovězení.
Minnesota Wild - Dallas Stars
5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Konečný stav série: 4:2
Branky a nahrávky
7. Q. Hughes (M. Foligno, Sturm), 38. Tarasenko (Trenin, Q. Hughes), 51. Q. Hughes (Faber, Zuccarello), 59. Boldy, 60. Boldy – 28. W. Johnston (Rantanen, Duchene), 37. Bourque (Bunting, Ljubuškin).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 23 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MIN) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 59:07
Jake Oettinger (DAL) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 57:30
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 07:08
Tři hvězdy utkání
1. Quinn Hughes (MIN) - 2+1
2. Brock Faber (MIN) - 0+1
3. Jesper Wallstedt (MIN) – 21 zákroků
Anaheim Ducks - Edmonton Oilers
5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Konečný stav série: 4:2
Branky a nahrávky
10. Poehling (Carlson, C. Gauthier), 14. Kreider (Leo Carlsson, Terry), 17. C. Gauthier (LaCombe, McTavish), 40. Terry (Leo Carlsson, Kreider), 58. Leo Carlsson (Terry, Kreider) – 16. Murphy (Samanski, C. Dach), 42. Podkolzin (K. Kapanen, Draisaitl).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 27 | Přesilová hra: 1/2 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00
Connor Ingram (EDM) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,6 %, odchytal 56:31
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Troy Terry (ANA) - 1+2
2. Jackson LaCombe (ANA) - 0+1
3. Chris Kreider (ANA) - 1+2