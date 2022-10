Wifina s českým pasem. Montreal se zamiloval do Xhekaje

Jasně, Slafkovský, Caufield či Suzuki jsou mezi fanoušky Habs jistotou. Ale s novou sezonou se rodí i nový miláček tribun. Arber Xhekaj nikdy nijak hokejově nevynikal, letos si velmi překvapivě vybojoval místo v prvním týmu Montrealu. A zatím válí!

A pokračuje tak dál ve své pohádce. Na draftu prošel bez povšimnutí, dokonce nezaujal ani skauty v juniorkách. Což je dost s podivem, jelikož týmů v Kanadě je opravdu velké množství. Nakonec to ale přeci jenom klaplo, na jednom z kempů zaujal představitele Kitchenere a dostal smlouvu.

Díru do světa ale neudělal. A když přišla pandemie, která přerušila veškeré dění, hokej téměř rok nehrál a vydělával si v obchoďáku. Pár měsíců na to ho ale pozvali Canadiens do kempu nováčků, kde zaujal natolik, že si vysloužil nováčkovský kontrakt!

Minulou sezonu sice ještě strávil v juniorce, ale letos na hlavním kempu nedal trenérům jinou možnost než ho nechat v prvním týmu.

A zatím si vede výtečně. Hraje pravidelně, je spolehlivý a taky pořádně tvrdý. Kupříkladu v týdnu se nebál vyzvat tvrďáka Zacha Kassiana. „Na vhazování jsem se na něj smál. Ptal se mě, čemu se směju, tak jsem řekl, že jemu. Pak mě praštil, tak jsem se zeptal, jestli jdem na to,“ popisoval barvitě situace před bitkou.

Montreal rookie Arber Xhekaj gets the better of Zack Kassian in a fight pic.twitter.com/KMZvjURqmL — Brady Trettenero (@BradyTrett) October 20, 2022

A dnes v noci ukázal, že to umí i s hokejkou. Montreal sice doma prohrál a vstřelil jenom dvě branky, ale u obou byl právě Xhekaj. K první pomohl asistencí, druhou dokonce sám vstřelil. Dohromady má letos tři body, to za osm utkání není vůbec špatná bilance.

Arber Xhekaj has joined the First NHL Goal Party pic.twitter.com/8O9xjidm7b — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) October 23, 2022

„Wifina“ se tím naplno zabudovává do týmu Canadiens. Mimochodem, přezdívku mu dali sami spoluhráči. „Víte, hesla na wifi někdy vypadají přesně jako moje přijmení,“ rozesmál reportéry. Také se stal prvním hráčem v historii ligy, jehož příjmení začíná na písmeno X.

Kromě toho se řadí mezi hráče, kteří mají pevné české kořeny. Narodil se sice v Kanadě, nicméně maminka je Češka. Nejedno léto tak strávil právě u nás. Dokonce myslel i na to, že kdyby to nedopadlo na rodném kontinentu, zkusil by to tady.

„Cíl je NHL, ale kdyby to nedopadlo, potřebuju mít i něco v záloze. Česko by mi vůbec nevadilo,“ říkal před pár lety.

Nyní to ale vypadá, že žádný záložní plán nebude potřebovat. Zaujal totiž celou ligu.

Share on Google+