Werenski na dlouho mimo hru. Jiříčka čeká v Columbusu větší porce minut

Před sezónou ho každý Čech už v podstatě viděl v NHL. Někdy ale máme trochu velké oči. David Jiříček musel nejdřív na farmu, naštěstí ne na dlouho. Brzo se vrátil do Columbusu, odehrané minuty však sbíral pomalu. Třeba Šimon Nemec se v New Jersey těší větší důvěře. Nyní se blýsklo na lepší časy i plzeňskému odchovanci.

Jak to v profi sportu chodí, za šancí jednoho je smůla druhého.

Blue Jackets ztratili nejlépe placeného obránce, s Johnnym Gaudreauem nejlépe placeného hráče týmu. Nejde o nijak novou situaci. Už loni odehráli bez Zacha Werenskiho drtivou většinu sezóny. Ten se v týdnu zranil po kolizi s Ondřejem Palátem během zápasu s New Jersey. Situace bohužel nevypadá dobře, absence bude delší. Hovoří se o „pořádném kusu sezóny“.

„Nebude to na denní bázi. Daleko pravděpodobněji na týdenní bázi. Kolik týdnů přesně, to nevím. Ale takhle to momentálně je,“ sdělil novinářům trenér Pascal Vincent.

Vypadá to na levé koleno nebo kotník. U Zacha Werenskiho tím jen kulminuje smůla, které měl v kariéře víc než dost. Minulou sezónu chyběl mužstvu kvůli zraněnému rameni od 11. listopadu, tj. 69 utkání. Pořádné díry najdeme v jeho zápasovém kalendáři i v předešlých letech.

Loni měli Jackets bez Werenskiho bilanci 21 výher, 48 porážek. S ním 4 výhry a 9 proher. Větší odpovědnost tak převezmou další obránci, především Ivan Provorov a Damon Severson. Oba přišli do mužstva v létě jako posily, nyní dostanou šanci vystoupit.

Roste, roste a roste

Víc času na ledě zřejmě čeká také Davida Jiříčka, a to snad i na přesilovce, kterou hrál stabilně na šampionátu dvacítek nebo loni na farmě v AHL.

Rodák z Klatov má letos v NHL na kontě 32 zápasů, s bilancí jedné branky a osmi asistencí. To vše při pouhých 13-14 minutách za večer. Jde o čtvrtý nejlepší výkon mezi obránci nováčky. Bilance +1 rovněž není špatná, když zvážíme, že v Columbusu je v plusu jen osm hráčů.

Bez Werenskiho už odehrál Jiříček proti Torontu 21 minut, což byl jeho nejvyšší icetime v sezóně. Proti Buffalu 16 minut. Ještě důležitější je, že mužstvo získalo z obou duelů tři body.

„Právě teď hraje velmi dobře,“ chválil Jiříčka trenér Vincent. „Dostane víc prostoru. Někdy jsme ho možná tolik nevyužívali. Musí vydržet s tím, co mu dáváme, pracovat na sebevědomí. Směrem dopředu předvádí opravdu pěkné akce.“

„Ten kluk roste, roste a roste. Víc teď nepotřebuje. Musí pochopit, o čem NHL je, zvyknout si a cítit se dobře. Vidíme to víc a víc. Ne že bychom mu nevěřili, potřebujeme si být jen jistí, že ho vedeme dobře,“ dodal kouč.

