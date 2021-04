Werenski bude mimo hru do konce sezóny

Columbusu se stíhací jízda za play off ve zbývající části základní části výrazně zkomplikovala. Klíčový obránce Zach Werenski bude muset vinou kýly příští týden podstoupit operaci, a tak jej už v rámci současné sezóny na ledě fanoušci hokeje neuvidí.

Zach Werenski patří jistojistě mezi stěžejní hráče Johna Tortorelly. Třiadvacetiletý americký obránce si v letošní sezóně připsal třicet pět startů, ve kterých získal rovných dvacet kanadských bodů za sedm přesných zásahů a třináct asistencí. S průměrným ice timem 24:22 šlo po Sethu Jonesovi (25:15) o druhého nejvytíženější hráče týmu.

„Zach hrál většinu letošní sezóny se zraněním, a i když bychom jej rádi měli v zápasech, tak je správné rozhodnutí, aby v tuto chvíli podstoupil operaci a byl na podzim připraven před začátkem tréninkového kempu,“ vyjádřil se k situaci generální manažer Jarmo Kekalainen.

Marodka Blue Jackets je v současné chvíli rozhodně rozšířenější, než by si všichni členové tohoto celku přáli. Aktuálně nehraje například Boone Jenner, který vinou zlomeného prstu dost možná také zmešká celý zbytek sezóny. Chybí také Emil Bemström a to kvůli zranění v dolní části těla.

K absenci Jennera se krátce vyjádřil kapitán týmu Nick Foligno. ,,Je pro náš tým neocenitelný, nikdy si na nic nestěžuje. Člověk ho sleduje s úžasem, protože je neuvěřitelné, jak moc důležitým hráčem pro náš tým je. Jeho ztráta hodně bolí.“

Boone Jenner si v letošní sezóně připsal osm gólů a devět asistencí během jednačtyřiceti zápasů při průměru osmnácti minut na ledě na utkání.

Columbus se nachází na sedmé pozici Centrální divize se ztrátou sedmi bodů na čtvrtý Nashville. Modrokabátníci získali pouhých pět bodů z posledních deseti zápasů a pokud se chtějí letos podívat do play off, tak budou muset ve zbývající části sezóny pořádně zabrat, avšak bez zraněných hráčů to budou mít svěřenci Johna Tortorelly extrémně těžké.

