Weegar tlačí na Flames. Chce smlouvu ještě před sezonou

Co si navaříš, to si taky sníš, říká se často. Něco podobného nyní platí i pro generálního manažera Calgary Flames Brada Trelivinga, jenž v létě získal za Matthewa Tkachuka dva borce, kterým po sezoně končí smlouvy. Jednoho už pod palcem má, co ten druhý?

Řeč je pochopitelně o Jonathanu Huberdeauovi, jehož od léta zdobí nový kontrakt na osm let, a obránci Mackenzie Weegarovi, který má však smlouvu stále pouze na rok.

Pozitivní pro Flames je, že Weegar několikrát vyjádřil touhu zůstat. Nechce nikam pryč, chce s novým týmem uspět a v nejlepším případě v něm strávit velkou část kariéry. Na novém klubu mu velmi záleží, i proto nechce, aby byl v průběhu sezony znervózňován řečmi o nové smlouvě.

„Mackenzie má tým na prvním místě, a proto v momentu, kdy začne sezona, nechce nic takového řešit,“ řekl k tématu jeho strýc a agent v jedné osobě Matthew Ebbs. „Chceme se domluvit na něčem, co budeme moct podepsat už před sezonou.“

Do nového ročníku zbývá už jen pár dní, proto se logicky nabízí otázka, co se stane, když k podpisu nedojde. „Neříkám, že nebudeme jednat dál, ale radši bychom to nechali ležet. Ať to nerozptyluje dění kolem týmu,“ dodal Ebbs.

Dohodnout se na smlouvě, to nebude nic lehkého. Nebude to totiž žádný tuctový kontrakt na pár let a nějaké drobné, Weegar se totiž v poslední době zařadil mezi výborné beky NHL a jeho nároky tím raketově vzrostly.

V uplynulé sezoně si připsal hned 44 bodů, což ho mezi obránci řadilo na 27. místo. V kategorii +/- se umístil dokonce na místě šestém. Velice podobné výsledky zapsal například Justin Faulk, jenž ročně pobírá 6,5 milionů dolarů.

Weegarovi do karet hraje i to, že pouze tři zápisy z jeho celkového bodového zisku získal v přesilovce! Drtivou většinu své produktivity tak nabral v rovnovážném počtu hráčů na ledě.

„Kluci jsou tu skvělí, město mě přivítalo až neskutečným způsobem. Chci tu zůstat dlouhodobě,“ vyhlásil.

