Weegar a Huberdeau se shodují: Nová smlouva? Proč ne!

Tahle výměna bude sportovním světem rezonovat ještě hodně dlouho, a tak není divu, že se jí dostává tolik pozornosti. Včera se v rámci rozhovorů poprvé představily obě strany. Tkachuk na Floridě, Huberdeau a Weegar novinářům v Kanadě. Jak poslední dva jmenovaní vnímají současnou situaci?

„Je jasné, že to je super tým,“ začal Huberdeau. „Moc se těším, až se ke klukům přidám. Není to žádná přestavba, chtějí vyhrát. Tenhle tým je prostě dobrý. Sice se to tu teď trošku promíchalo, ale přicházíme proto, abychom to posunuli na další level. Já i Weegs chceme Stanley Cup.“

Podobně situaci vnímá i zmiňovaný obránce Mackenzie Weegar, jenž byl společně s Huberdeauem asi největší součástí výměny. Osmadvacetiletý bek má za sebou životní sezonu.

„Tým vypadá velice dobře,“ přidal se ke svému kamarádovi. „Ani já si nemyslím, že by se tu mělo jít do nějaké přestavby. Přicházíme my dva, to je jasný signál, že se chce vyhrát. On, já i Calgary chceme uspět hned.“

Obě nové posily přitom ví, že základní část klidně nemusí vyjít na jedničku. Podstatné je play off. Jak známo, Panthers poslední základní částí prosvištěli téměř bez ztráty kytičky, avšak ve vyřazovacích bojích to bylo trápení.

„Play off je úplně jiná soutěž,“ přikyvoval Huberdeau. „Každý tým v něm má šanci. Je to o detailech. Podívejte se, jak to hraje Tampa. S Weegsem jsme letos získali hodně zkušeností, které chceme prodat.“

Jako důležitý faktor výměny byl několikrát omílán fakt, že oběma po sezoně končí smlouva. Pokud budou chtít, mohou uprchnout bez náhrady. Dle prvotních slov to ale tak nevypadá.

„Rozhodně jsem tomu otevřený,“ řekl Huberdeau k možnému setrvání v Calgary. „Moc jsme se o tom nebavili, ale jsem otevřený zůstat tu dlouhodobě. Zatím jsem jejich hráčem tak dva dny, ale proč ne. Nechám to ale na agentovi a generálním manažerovi. Ti už to mezi sebou nakousli.“

Zdvořilostní řeči? Dost možná. Avšak dokážeme si představit, že fanoušci Calgary jsou teď rádi za každé vlídné slovo. Nemají za sebou zrovna lehké období.

