Weber do Buffala? Žádný nesmysl, ale reálná možnost

Že je nadpis matoucí? Možná trochu. Nicméně Buffalo dalo před pár dny zbytku ligy otevřeně najevo, že je ochotno přebrat špatné kontrakty. Podobnou taktiku zvolila před rokem i Arizona, která tím získala plný pytel draftových výběrů.

Sabres mají nejvíce místa pod platovým stropem z celé ligy. Plán s přebráním velkých kontraktů tak zní logicky. Zvlášť, když Buffalo nemyslí na play off.

„Aktivně jsem všem hlásil, že to je něco, co jsme ochotní udělat,“ řekl generální manažer Sabres Kevyn Adams. „Samozřejmě by ta nabídka musela dávat smysl. Pod stropem máme spoustu místa. Jestli se teda naskytne možnost, jak získat nějakou zajímavou protihodnotu, jsme pro.“

Nemělo by se přitom jednat pouze o krátkodobou výpomoc. Pochopitelně je jasné, že s nabídkou přispěchají favorité na Stanley Cup, kteří mají těsno pod stropem a kteří budou chtít splašit nějakou dražší posilu.

Tak to například udělala loni Tampa Bay, která díky Detroitu, jenž si ponechal část platu, přivedla z Columbusu Davida Savarda.

Buffalo však nabízí i tzv. dlouhodobé řešení.

„Týmům jsem taky dal vědět, že nemáme problém s pokrytím smluv, které končí až v dalších sezonách,“ dodal Adams. „Jsme otevření téměř čemukoliv, musí to však dávat smysl naší organizaci.“

Jednou možností je přebrání části platu, druhou, také výše zmíněnou, přebrání celé velké smlouvy.

Jeden příklad za všechny? Kanadští novináři před pár dny přišli s informací, že by se Montreal rád zbavil kontraktu Shea Webera.

„Weber už v NHL hrát nebude, jeho kontrakt ale potrvá ještě čtyři roky, přičemž ze stropu zabírá téměř osm milionů dolarů,“ popisoval situaci Elliotte Friedman. „Nedivil bych se, kdyby se Canadiens domluvili s týmem, jenž má pod stropem kupu místa. Je to rozhodně reálná možnost.“

Je to spekulace jako šitá na míru pro strádající Sabres. Využijí ji?

