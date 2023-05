Waterloo velikánů. Jen na talent to uhrát nejde, zlobí se trenér Rangers

NHL si nemohla přát víc. Na startu play off bylo jasné, že náš čeká mimořádně atraktivní podívaná. Řada posílených celků z komerčně silných trhů. Bohužel už první kolo seznam těch „velkých“ pořádně osekalo. Obhájci titulu pryč. Rekordmani základní části pryč. A nyní jsou pryč i zástupci největšího amerického trhu - newyorští Rangers.

Do play off šli s nabušeným kádrem. Stálo hodně úsilí přivést Vladimira Tarasenka a Patricka Kanea. Odborníci hovořili o tom, že Jezdci mají šanci strhnout na sebe v New Yorku pozornost na úkor konkurenčních, ekonomicky silnějších soutěží.

Jenomže už první soupeř se ukázal být nad jejich síly. Relativně vyzrálý celek, v němž byly zastoupeny všechny věkové kategorie, tak končí ještě dřív než loni, kdy uhrál finále konference.

„Jedno z největších zklamání poslední doby,“ píše New York Post.

Je to trochu jako s Bostonem. Perfektně posílený mančaft. Skvělá práce vedení, kdy se managamentu povedlo napasovat do minimálního platového prostoru třaskavé posily. Fanoušci nechápou, proč tenhle tým dokázal tak málo. Celé to trochu zavání rčením „moc náčelníků, žádný indián“.

„Talent nic neznamená,“ říkal trenér Gerard Gallant po prohraném sedmém zápase. „Je skvělé mít talentované mužstvo, ale musíte držet pohromadě, hrát jeden za druhého. V těch čtyřech prohraných zápasech jsme dali dva góly. Nemůžete vyhrát se dvěma góly ve čtyřech zápasech!“

„Miluju talent, ale potřebujete taky pracovní morálku, napadání a tyhle věci. To jsme nenabídli,“ vypíchnul z voleje hlavní důvody vyřazení Gallant.

Stačí se podívat na akci Ondřeje Paláta u první branky New Jersey, kterou jsme vypíchli do samostatného článku. Absolutní nasazení, Palát obětavým napadáním a stoprocentní důsledností připravil pro McLeoda gól prakticky z ničeho. Možná právě tohle Jezdcům chybělo.

Ti sice sérii odstartovali dvěma vysokými výhrami, od té chvíle ale jako by ztratili tempo. Devils získali sebevědomí a z dalších pěti duelů uhráli čtyři. Pokud v prvních dvou utkáních inkasovali desetkrát, v dalších pěti už jen sedmkrát.

Pomohla i změna v brankovišti, kde Vítka Vaněčka nahradil dvaadvacetiletý Akira Schmid, jenž drží procentní úspěšnost zákroků 95,1%. V klíčových duelech 5 a 7, tedy za stavu 2:2 a 3:3, dal Schmid svému mužstvu klid vychytanou nulou.

Tlak byl především na slavnější klub. Rangers se třásli o výsledek, Devils neměli co ztratit. Trenér Lindy Ruff dokonce chyběl na předzápasové tiskové konferenci. Teď může v klidu nastoupit proti Carolině. Také tady bude tlak především na soupeře, který odehrál v předešlých čtyřech letech osm sérii play off a se 113 body byl druhým nejlepším týmem letošní základní části.

