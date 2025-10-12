Washingtonu stačil k výhře v Madison Square Garden jeden gól!

13. října 4:45Jan Šlapáček
Pondělní noc nabídla fanouškům zámořské NHL pouze jedno utkání, ve kterém se gólových hodů rozhodně nedočkali. Washingtonu stačila k výhře jedna vstřelená branka.
Hlavní postavou utkání v Madison Square Garden byl Charlie Lindgren. Jednatřicetiletý americký brankář se poprvé v sezóně postavil do branky Capitals a podal naprosto bezchybný výkon, který završil udržením čistého konta, ke kterému potřeboval hned pětatřicet úspěšných zákroků.
Střelcem jediné branky nočního duelu byl Anthony Beauvillier, který se prosadil krátce po polovině zápasu šikovnou tečí. Washington si na své konto připsal druhé vítězství v řadě.
New York Rangers - Washington Capitals
0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Branky a nahrávky
34. Beauvillier (Ovečkin, Chisholm).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jonathan Quick (NYR) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 58:06
Charlie Lindgren (WSH) – 35 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:45
Tři hvězdy utkání
1. Charlie Lindgren (WSH) – 35 zákroků
2. Anthony Beauvillier (WSH) – 1+0
3. Jonathan Quick (NYR) – 20 zákroků
Per @NHLPR, Charlie Lindgren is the seventh goaltender in franchise history to record a shutout in his season debut. https://t.co/eo3ksSXVNS
— Capitals PR (@CapitalsPR) October 13, 2025
