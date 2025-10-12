NHL.cz na Facebooku

NHL

Washingtonu stačil k výhře v Madison Square Garden jeden gól!

13. října 4:45

Jan Šlapáček

Pondělní noc nabídla fanouškům zámořské NHL pouze jedno utkání, ve kterém se gólových hodů rozhodně nedočkali. Washingtonu stačila k výhře jedna vstřelená branka.

Hlavní postavou utkání v Madison Square Garden byl Charlie Lindgren. Jednatřicetiletý americký brankář se poprvé v sezóně postavil do branky Capitals a podal naprosto bezchybný výkon, který završil udržením čistého konta, ke kterému potřeboval hned pětatřicet úspěšných zákroků.

Střelcem jediné branky nočního duelu byl Anthony Beauvillier, který se prosadil krátce po polovině zápasu šikovnou tečí. Washington si na své konto připsal druhé vítězství v řadě.

New York Rangers - Washington Capitals
0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky
34. Beauvillier (Ovečkin, Chisholm).

Statistika
Střely na bránu: 35 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?
Jonathan Quick (NYR) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 58:06
Charlie Lindgren (WSH) – 35 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:45

Tři hvězdy utkání
1. Charlie Lindgren (WSH) – 35 zákroků
2. Anthony Beauvillier (WSH) – 1+0
3. Jonathan Quick (NYR) – 20 zákroků

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Dobře namazaný stroj. Šampioni jsou bez opor, ale také bez proher. Jak Florida umlčuje skeptiky

12. října 18:00

Norris utrpěl vážnější zranění. Útočník Sabres vynechá značnou část sezóny

12. října 15:00

Hampuse Lindholma zastoupil Harris, švédský bek by se měl brzy vrátit do sestavy Bruins

12. října 12:20

Další problémy pro české obránce, Jiříček vypadnul ze sestavy

12. října 10:31

nhl.cz doporučuje

Debut veterána! Tomášek na první přesilovce Oilers servíroval puk Draisaitlovi

9. října 11:30

Kulich vyléčil zranění a těší se na čtvrtou sezónu mezi profíky. Co od něj chce Lindy Ruff?

3. října 11:00

Legenda hlásí konec. Kopitar po sezoně ukončí kariéru

19. září 10:30

Zámořskou optikou: Pastrňák udělá 115 bodů. A jak vidí další Čechy experti Hockey News?

15. září 15:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.