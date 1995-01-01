Washington zvládl vyrovnané utkání s Flyers, Buffalo slaví výhru v New Jersey

26. února 7:08Jan Šlapáček
Po olympijské přestávce se odehrálo prvních osm zápasů. Washington v domácím prostředí přivítal Philadelphii a po těžké bitvě vyhrál 3:1. Důležité dva body pak získalo i Buffalo, které se posunulo na třetí místo Atlantické divize.
Washington potřeboval po pauze nabrat správný směr a to se mu proti Flyers podařilo. Capitals zvládli vyrovnané utkání, získali dva body a přiblížili se v tabulce k třetímu místu v Metropolitní divizi.
Tvrdé boje o účast v play-off čekají i na hokejisty Buffala, kteří si poradili na ledě New Jersey a vyhráli 2:1. Aktuálně patří Sabres třetí místo v Atlantické divizi.
Závěr celého programu přinesl dvě zajímavé přestřelky. Vegas vyhrálo v Los Angeles 6:4 a Anaheim udolal Edmonton výsledkem 6:5.
New Jersey Devils - Buffalo Sabres
1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky
58. Meier (J. Hughes, Bratt) – 29. T. Thompson (Krebs, Byram), 51. Krebs (T. Thompson).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Allen (NJD) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 56:44
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:23
Tři hvězdy utkání
1. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) - 27 zákroků
2. Tage Thompson (BUF) - 1+1
3. Jake Allen (NJD) - 28 zákroků
Washington Capitals - Philadelphia Flyers
3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Branky a nahrávky
34. Sandin (Lapierre, Chychrun), 55. T. van Riemsdyk (Chisholm, Protas), 60. Protas – 41. Cates (Sanheim, Brink).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 24 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00
Dan Vladař (PHI) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 57:15
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:34
Daniel Vladař (PHI) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 57:15
Tři hvězdy utkání
1. Trevor van Riemsdyk (WSH) - 1+0
2. Logan Thompson (WSH) - 23 zákroků
3. Dan Vladař (PHI) - 26 zákroků
Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs
4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Branky a nahrávky
28. Point (D'Astous, Holmberg), 28. Goncalves (Kučerov, D'Astous), 43. Kučerov (Goncalves, Point), 57. Point (Kučerov, Goncalves) – 57. Tavares (Nylander, Knies), 58. Knies (Nylander, Matthews).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 34 | Přesilová hra: 0/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00
Anthony Stolarz (TOR) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 55:20
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:04
Tři hvězdy utkání
1. Brayden Point (TBL) - 2+1
2. Nikita Kučerov (TBL) - 1+2
3. Gage Goncalves (TBL) - 1+2
Dallas Stars - Seattle Kraken
4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Branky a nahrávky
19. W. Johnston (Lindell, Harley), 22. Duchene (Harley), 26. Steel (Bourque, Hryckowian), 27. W. Johnston (Heiskanen, Duchene) – 47. R. Evans.
Statistika
Střely na bránu: 32 – 19 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Casey DeSmith (DAL) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:00
Joey Daccord (SEA) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Wyatt Johnston (DAL) - 2+0
2. Matt Duchene (DAL) - 1+1
3. Thomas Harley (DAL) - 2+0
Utah Mammoth - Colorado Avalanche
2:4 (0:0, 2:4, 0:0)
Branky a nahrávky
31. Guenther (Sergačov, Keller), 34. Guenther (L. Cooley, McBain) – 24. Kelly (Burns, Wedgewood), 30. Olofsson (Malinski, Kelly), 33. Nelson (Landeskog, Nečas), 38. Nečas (C. Makar, Landeskog).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 25 | Přesilová hra: 1/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 57:56
Scott Wedgewood (COL) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) - 1+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:33
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 57:56
Tři hvězdy utkání
1. Martin Nečas (COL) - 1+1
2. Dylan Guenther (UTA) - 2+0
3. Scott Wedgewood (COL) - 28 zákroků
Vancouver Canucks - Winnipeg Jets
2:3pp. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
2. O'Connor (Boeser), 21. E. Kane (Elias Pettersson) – 12. Connor (Scheifele), 39. Vilardi (Scheifele, L. Schenn), 62. Perfetti (Lowry, Samberg).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 28 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Nikita Tolopilo (VAN) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 61:16
Eric Comrie (WPG) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 61:26
Česká a slovenská stopa
David Kämpf (VAN) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:23
Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 28:53
Tři hvězdy utkání
1. Mark Scheifele (WPG) - 0+2
2. Nikita Tolopilo (VAN) - 25 zákroků
3. Eric Comrie (WPG) - 21 zákroků
Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights
4:6 (1:1, 1:0, 2:5)
Branky a nahrávky
15. Byfield (Panarin, B. Clarke), 35. Kempe (Kopitar, Panarin), 54. Byfield (Kuzmenko), 59. B. Clarke (Kempe, Kuzmenko) – 11. Dorofejev (Laczynski, R. Smith), 49. Sissons (Bowman, Hill), 52. Saad (Sissons, Holtz), 53. R. Smith (Laczynski, McNabb), 56. Dorofejev (Laczynski, Bowman), 60. Barbašov (Hertl, McNabb).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 25 | Přesilová hra: 1/1 – 1/2 | Trestné minuty: 19 – 7
Kdo se postavil do brankoviště?
Anton Forsberg (LAK) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 56:50
Adin Hill (VGK) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:58
Tři hvězdy utkání
1. Pavel Dorofejev (VGK) - 2+0
2. Colton Sissons (VGK) - 1+1
3. Quinton Byfield (LAK) - 2+0
Anaheim Ducks - Edmonton Oilers
6:5 (1:2, 1:2, 4:1)
Branky a nahrávky
11. I. Moore (Harkins, R. Johnston), 24. Killorn (Leo Carlsson, McTavish), 42. Leo Carlsson (Trouba, Kreider), 43. Zellweger (Gudas, Terry), 47. Sennecke (LaCombe), 59. C. Gauthier (Leo Carlsson, Kreider) – 1. Roslovic (Savoie, Nurse), 10. Nugent-Hopkins (McDavid, Savoie), 39. Hyman (Ekholm, Bouchard), 40. Bouchard (Nugent-Hopkins, McDavid), 46. Savoie (Podkolzin, Ekholm).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 27 | Přesilová hra: 1/5 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 60:00
Tristan Jarry (EDM) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 46:39
Connor Ingram (EDM) – 3 zákroky, 1 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 12:41
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 60:00
Radko Gudas (ANA) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:48
Tři hvězdy utkání
1. Leo Carlsson (ANA) – 1+2
2. Connor McDavid (EDM) – 0+2
3. Alex Killorn (ANA) – 1+0
