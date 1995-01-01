Washington si zastřílel proti Edmontonu! Minnesota po nájezdech zdolala Carolinu

20. listopadu 6:54Jan Šlapáček
V noci na čtvrtek se hrálo ve čtyřech arénách a kromě jedné se vždy radovali domácí fanoušci.
Celý program začal v hlavním městě USA, kde Capitals přivítali Oilers. Edmonton navázal na nevydařený zápas v Buffalu, inkasoval sedm branek a prohrál 4:7. První hvězdou duelu byl vyhlášen mladíček Ryan Leonard, který vstřelil dva góly.
Vyrovnané utkání se v noci odehrálo na ledě Minnesoty. Domácí Wild ve třetí třetině přišli o dvoubrankové vedení, nakonec ale uspěli v samostatných nájezdech. Skvělou formu potvrdil Jesper Wallstedt, který pochytal dvaačtyřicet střel Hurricanes.
Poslední utkání poté ovládl Anaheim, který se ale proti Bostonu pořádně nadřel. V 57. minutě o výhře Ducks rozhodl Ian Moore. První hvězdou utkání se stal Lukáš Dostál. Gólově se prosadil i Radko Gudas.
Washington Capitals - Edmonton Oilers
7:4 (3:2, 1:0, 3:2)
Branky a nahrávky
3. Protas (Carlson, Sourdif), 7. Ovečkin (Chychrun, M. Roy), 11. Leonard (McMichael, Carlson), 32. Leonard (McMichael), 47. Beauvillier (D. Strome), 59. Wilson (McMichael, Carlson), 60. Wilson – 8. Nurse (McDavid, Draisaitl), 13. Nurse (Hyman), 43. Tomášek (Mangiapane, Janmark), 48. Draisaitl (McDavid, Bouchard).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 28 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:27
Stuart Skinner (EDM) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 73,7 %, odchytal 57:34
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +4 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:24
David Tomášek (EDM) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 09:13
Tři hvězdy utkání
1. Ryan Leonard (WSH) - 2+0
2. Darnell Nurse (EDM) - 2+0
3. Connor McMichael (WSH) - 0+3
Buffalo Sabres - Calgary Flames
2:6 (0:2, 2:0, 0:4)
Branky a nahrávky
31. Samuelsson, 36. T. Thompson (Samuelsson, Dahlin) – 6. Andersson (Šarangovič, Bahl), 13. Farabee (Kadri, Šarangovič), 43. Frost (Huberdeau, Coronato), 48. Backlund (Andersson), 50. Farabee (Andersson, Kadri), 58. Coronato (Huberdeau, Frost).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 35 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Colten Ellis (BUF) – 29 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82,9 %, odchytal 60:00
Devin Cooley (CGY) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:12
Tři hvězdy utkání
1. Joel Farabee (CGY) – 2+0
2. Rasmus Andersson (CGY) – 1+2
3. Matthias Samuelsson (BUF) – 1+1
Minnesota Wild - Carolina Hurricanes
4:3sn. (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0)
Branky a nahrávky
2. Faber (Zuccarello, Jurov), 12. Boldy, 41. Zuccarello (Kaprizov, Jurov), rozh. náj. Boldy – 35. Blake (S. Walker, Stankoven), 47. Sebastian Aho (Svečnikov, Jarvis), 59. Blake (Ehlers, Gostisbehere).
Statistika
Střely na bránu: 18 – 45 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MIN) – 42 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 65:00
Frederik Andersen (CAR) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 64:15
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jesper Wallstedt (MIN) – 42 zákroků
2. Brock Faber (MIN) – 1+0
3. Jackson Blake (CAR) – 2+0
Anaheim Ducks - Boston Bruins
4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky
3. Harkins (R. Johnston, Nesterenko), 7. Gudas (McTavish, Sennecke), 34. R. Strome (McTavish, C. Gauthier), 57. Kreider (Leo Carlsson, Terry) – 15. M. Geekie (H. Lindholm, Zacha), 39. Eyssimont (Zadorov), 48. M. Geekie (Pastrňák, H. Lindholm).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 39 | Přesilová hra: 1/3 – 2/2 | Trestné minuty: 14 – 26
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:57
Joonas Korpisalo (BOS) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 58:32
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 1+0, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 5, čas na ledě 15:11
Lukáš Dostál (ANA) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:57
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:02
Matěj Blümel (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:57
David Pastrňák (BOS) – 0+1, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:09
Tři hvězdy utkání
1. Lukáš Dostál (ANA) – 36 zákroků
2. Ian Moore (ANA) - 1+0
3. Ryan Strome (ANA) - 1+0
