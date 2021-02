Washington přetlačil New Jersey, Sens a Tryskáči uspěli v prodloužení

Nedělní program nejslavnější hokejové ligy světa čítal celkem čtyři utkání. Největším lákadlem byl určitě duel mezi Bostonem a Philadelphií na pobřeží jezera Tahoe. Souhrn všech zápasů z uplynulého hracího dne přinášíme níže!

WASHINGTON CAPITALS vs. NEW JERSEY DEVILS

Neděle 21. února 2021, 20:00 SEČ • Capital One Arena, Washington, DC

4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

T.J. Oshie dvěma brankami pomohl k výhře Washingtonu

Branky a nahrávky

34. Oshie PPG (Carlson, Bäckström), 50. Carlson (Dillon, Vrána), 52. Oshie PPG (Kuzněcov, Eller), 57. Ovečkin PPG (Oshie, Bäckström) – 10. Johnsson PPG (Palmieri, Zacha), 24. Hughes (Johnsson, Palmieri), 60. Gusev (Severson)

Statistické okénko

Střely na bránu: 41 – 26 | Přesilová hra: 3/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Craig Anderson (WSH) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88.5%, odchytal 60:00

Aaron Dell (NJD) – 37 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90.2%, odchytal 57:15

Česká & slovenská stopa

Zdeno Chára (WSH) – 0+0, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:29

Jakub Vrána (WSH) – 0+1, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:45

Richard Pánik (WSH) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:18

Pavel Zacha (NJD) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:41

Tři hvězdy utkání

1. T.J. Oshie (WSH), 2. John Carlson (WSH), 3. Nicklas Bäckström (WSH)

Washington Capitals vs. New Jersey Devils – KARTA ZÁPASU

OTTAWA SENATORS vs. MONTREAL CANADIENS

Pondělí 22. února 2021, 01:00 SEČ • Canadian Tire Centre, Ottawa, ON

3:2 pp (1:1, 0:0, 1:1 – 1:0)

Brady Tkachuk zařídil Senátorům výhru v prodloužení

Branky a nahrávky

10. Batherson (Zub), 44. Norris (Zajcev, Tkachuk), 64. Tkachuk (Batherson, Brännström) – 2. Suzuki (Anderson), 55. Perry (Petry)

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 – 32 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Matt Murray (OTT) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93.8%, odchytal 63:30

Jake Allen (MTL) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92.3%, odchytal 63:30

Česká & slovenská stopa

Tomáš Tatar (MTL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:59

Tři hvězdy utkání

1. Brady Tkachuk (OTT), 2. Drake Batherson (OTT), 3. Connor Brown (OTT)

Ottawa Senators vs. Montreal Canadiens – KARTA ZÁPASU

BOSTON BRUINS vs. PHILADELPHIA FLYERS

Pondělí 22. února 2021, 01:30 SEČ • Edgewood Tahoe Resort, Stateline, NV

7:3 (2:2, 4:0, 1:1)

Boston přehrál Philadelphii v utkání pod otevřeným nebem

Branky a nahrávky

1. Pastrňák (Marchand, Bergeron), 16. McAvoy (Marchand, Clifton), 21. Pastrňák (Ritchie, Vaakanainen), 37. Coyle (Smith), 37. Frederic (Moore, Clifton), 38. Ritchie PPG (Moore, Smith), 58. Pastrňák (Studnicka) – 7. Farabee (Couturier, van Riemsdyk), 15. Couturier (Hayes, van Riemsdyk), 53. van Riemsdyk PPG (Hayes, Provorov)

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 19 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Tuukka Rask (BOS) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84.2%, odchytal 60:00

Carter Hart (PHI) – 17 zákroků, 6 OG, úspěšnost 73.9%, odchytal 40:00

stř. Brian Elliott (PHI) – 11 zákroků, 1 OG, úspěšnost 91.7%, odchytal 20:00

Česká & slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 3+0, +4 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:09

Tři hvězdy utkání

1. David Pastrňák (BOS), 2. Brad Marchand (BOS), 3. James van Riemsdyk (PHI)

Boston Bruins vs. Philadelphia Flyers – KARTA ZÁPASU

VANCOUVER CANUCKS vs. WINNIPEG JETS

Pondělí 22. února 2021, 04:00 SEČ • Rogers Arena, Vancouver, BC

3:4 pp (2:0, 0:1, 1:2 – 0:1)

Pierre-Luc Dubois vystřelil Tryskáčům úspěch v prodloužení

Branky a nahrávky

4. Sutter (Benn), 16. Pettersson (Boeser, Miller), 60. Pettersson PPG (Hughes, Miller) – 35. Dubois (Wheeler, Scheifele), 46. Scheifele (Wheeler), 51. Pionk PPG (Dubois, Ehlers), 61. Dubois (Scheifele, Wheeler)

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 31 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Braden Holtby (VAN) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87.1%, odchytal 58:30

Connor Hellebuyck (WPG) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91.2%, odchytal 60:27

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nenastoupil žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Pierre-Luc Dubois (WPG), 2. Elias Pettersson (VAN), 3. Mark Scheifele (WPG)

Vancouver Canucks vs. Winnipeg Jets – KARTA ZÁPASU

Tabulky jednotlivých divizí či statistiky hráčů a mužstev jsou k dispozici zde.

