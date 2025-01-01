Warsofsky ví, co má Will Smith dělat, aby byl v organizaci Sharks úspěšný

20. srpna 19:00Jakub Ťoupek
Útočník s netradičním číslem a vítěz letošního mistrovství světa s týmem USA má za sebou po štaci na univerzitě první sezónu mezi dospělými. Na úvod své kariéry si připsal v 74 zápasech 45 bodů a v trápícím se kádru Žraloků se rozhodně nezahanbil. Hlavní trenér Sharks v něm vidí obrovský potenciál a obrací se zpátky na jeho střídání proti Montrealu z konce února ke kterému řekl: „Pokud se podíváte zpět na prodloužení v Montrealu, tak přesně takhle by měl hrát.“
Canadiens přivítali na samotném konci února doma Sharks. Utkání začalo pro San Jose velmi dobře, kdy hned v úvodní pětiminutovce po nahrávce Smitha skóroval Zetterlund. Sám Will Smith poslal svůj tým během druhé třetiny zpět do vedení, nakonec ale udeřili opět domácí a zápas pokračoval prodloužením.
V něm se na samotném začátku objevilo trio Macklin Celebrini, Will Smith a Jake Walman. Právě mladý Američan dokázal sám ubránit skvěle najíždějícího Caufielda, kterého zkušeně obral o kotouč a rozjel útočnou akci. Ta sice ztroskotala na Mathesonovi, jenže výborně forčekující Smith se opět dostal k puku. Jeho krásná žabička a dvojitá klička mohla rozhodnout o osudu utkání, jenže Montembeault vytáhl střelu na pravou ruku a Montreal nakonec zvítězil.
Ryan Warsofsky se k tomuto momentu vracel i po sezóně, kdy zmínil právě toto skvělé střídání mladého amerického reprezentanta, který touto předvedenou hrou může vykvést mezi top hráče narozené na území Spojených států. Výsledkem Smithovi první sezóny v NHL je pomalý růst, který se pravděpodobně stane důležitým stavebním kamenem jeho celé organizace.
Své první dva góly v NHL vstřelil 31. října v SAP Center, kde pomohl Sharks porazit Chicago Blackhawks 3:2. Ve věku 19 let a 228 dní se Smith stal nejmladším hráčem narozeným ve Spojených státech, který vstřelil více gólů v jednom zápase od 13. března 2022, kdy Cole Sillinger zaznamenal hattrick za Columbus Blue Jackets a nejmladším hráčem v historii Sharks, který toho dosáhl od Patricka Marleaua 17. března 1999.
I když jeho statistiky (18+27) jsou předzvěstí dobrých věcí, fanoušci Sharks by si měli všimnout jeho úspěšnosti střelby. Smith skončil s úspěšností střelby 14,2 %, což je o něco více než je průměr v NHL. NHL.com uvádí, že průměrná úspěšnost střelby útočníků v lize byla v této sezóně 12,7 %.
Smith nejspíš nebude ve své kariéře pokračovat v takové střelecké úspěšnosti, takže v příští sezóně pravděpodobně dojde k mírnému poklesu. Američan však bude mít velký prostor pro zvýšení počtu střel, takže by neměl mít problém překonat hranici 20 gólů.
První polovina sezóny byla pro Smitha zaměřena na budování sebedůvěry. Během této doby dokonce dostával pravidelné volno. Tyto dny byly předem naplánovány a obvykle se konaly v období po sobě jdoucích zápasů nebo během dlouhých cest. Byly to dny věnované jeho rozvoji, během nichž se měl naučit, jak lépe zvládat své výkony v NHL.
Naopak během druhé poloviny sezóny jsme viděli úplně jiný příběh. V druhé polovině měl Smith očekávané procento gólů 53,75 % a skutečné procento gólů 54,88 %. Během těchto 42 zápasů v roce 2025 zaznamenal 32 bodů. I když část z toho lze připsat přesunu do formace s Macklinem Celebrinim, i bez Celebriniho mohli fanoušci vidět, že Smith odváděl mnohem lepší práci.
Toto byla Smithova první sezóna v rámci jeho tříleté nováčkovské smlouvy. Pokud bude pokračovat v tomto tempu a Sharks udělají v druhém roce krok vpřed, bude tato smlouva vypadat jako velmi výhodná.
V uplynulých měsících pomohl Smithovi hlavní trenér Ryan Warsofsky a zařadil ho mezi hráče amerického týmu na mistrovství světa. Smith hrál po boku některých z nejlepších amerických hráčů, a vyhrál zlato. Taková zkušenost je pro tak mladého hráče neocenitelná a pomůže mu udělat další krok v jeho rozvoji, který může být hodně velký.
