Wallstedt ve skvělé formě! Po dvou čistých kontech vychytal i nájezdy

Jeden z největších švédských talentů do brankoviště se pomalu začíná dostávat do skvělé formy. Ze sedmi startů zapsal Wallstedt pět výher s úspěšností přes 92,5 %. Kromě toho vychytal také dvě čistá konta a v posledním utkání s Carolinou i nájezdy.
Wild našli nového hrdinu. Dlouho se Jesper Wallstedt nemohl dostat do brankoviště, v minulé sezóně se hodně trápil i na farmě, kde jej přechytal Samuel Hlavaj, po odchodu Fleuryho se ale dočkal pozice dvojky a zatím s ní nakládá famózně.
Anaheim i Calgary dokázal švédský talent vynulovat, hráči Caroliny na něj pak našli recept ve třech případech. Jackson Blake se prosadil dvakrát, jednu branku vstřelil Sebastian Aho a utkání šlo, i díky dvaačtyřiceti zákrokům Wallstedta, do prodloužení a následně do nájezdů.
Právě v samostatných nájezdech vychytal všechny tři střelce, včetně Andreje Svečnikova, který ve druhé sérii předvedl pěknou kličku, kterou ještě hezčím zákrokem zneškodnil brankář Minnesoty.
Třiadvacetiletý brankář má aktuálně z gólmanů s více jak šesti utkáními druhou nejvyšší úspěšnost zákroků, v průměrných brankář za utkání je na čtvrtém místě a má nejvíce vychytaných nul. Svoji vysokou pozici na draftu tak začíná vracet organizaci zpět ve velkém stylu.
Filip Gustavsson tak má za sebou pořádně silného konkurenta, který je schopný skočit do brány a chytat skvěle. To je lehce překvapující při pohledu na Wallstedtovy statistiky z minulé sezóny. Všem ale ukázal, že to byl jen roční zkrat a svůj talent dokáže prodat na maximum.
V posledních deseti utkáních je Minnesota na třetím místě a postupně se po pomalém startu prokousává dopředu. Zatím jí patří osmé místo, které drží také díky skvělé produktivitě dvojice Kaprizov – Boldy.
