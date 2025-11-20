NHL.cz na Facebooku

NHL

Wallstedt ve skvělé formě! Po dvou čistých kontech vychytal i nájezdy

21. listopadu 0:00

Jakub Ťoupek

Jeden z největších švédských talentů do brankoviště se pomalu začíná dostávat do skvělé formy. Ze sedmi startů zapsal Wallstedt pět výher s úspěšností přes 92,5 %. Kromě toho vychytal také dvě čistá konta a v posledním utkání s Carolinou i nájezdy.

Wild našli nového hrdinu. Dlouho se Jesper Wallstedt nemohl dostat do brankoviště, v minulé sezóně se hodně trápil i na farmě, kde jej přechytal Samuel Hlavaj, po odchodu Fleuryho se ale dočkal pozice dvojky a zatím s ní nakládá famózně.

Anaheim i Calgary dokázal švédský talent vynulovat, hráči Caroliny na něj pak našli recept ve třech případech. Jackson Blake se prosadil dvakrát, jednu branku vstřelil Sebastian Aho a utkání šlo, i díky dvaačtyřiceti zákrokům Wallstedta, do prodloužení a následně do nájezdů.

Právě v samostatných nájezdech vychytal všechny tři střelce, včetně Andreje Svečnikova, který ve druhé sérii předvedl pěknou kličku, kterou ještě hezčím zákrokem zneškodnil brankář Minnesoty.    

Třiadvacetiletý brankář má aktuálně z gólmanů s více jak šesti utkáními druhou nejvyšší úspěšnost zákroků, v průměrných brankář za utkání je na čtvrtém místě a má nejvíce vychytaných nul. Svoji vysokou pozici na draftu tak začíná vracet organizaci zpět ve velkém stylu.

Filip Gustavsson tak má za sebou pořádně silného konkurenta, který je schopný skočit do brány a chytat skvěle. To je lehce překvapující při pohledu na Wallstedtovy statistiky z minulé sezóny. Všem ale ukázal, že to byl jen roční zkrat a svůj talent dokáže prodat na maximum. 

V posledních deseti utkáních je Minnesota na třetím místě a postupně se po pomalém startu prokousává dopředu. Zatím jí patří osmé místo, které drží také díky skvělé produktivitě dvojice Kaprizov – Boldy. 

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Příště nedohraješ! Roy vyhrožoval Rantanenovi, saze mu bouchly kvůli Romanovově zranění

20. listopadu 16:30

Bedard kritizoval Klapku. Český obr dvakrát terčem odplaty Černých jestřábů

20. listopadu 14:45

Jets si svého kapitána pojistili na dalších pět let

20. listopadu 14:13

Další bizarní zranění. Luostarinen se popálil na grilovačce

20. listopadu 9:15

nhl.cz doporučuje

400! Pastrňák pokořil střelecký milník

12. listopadu 2:50

Trombóza. Co vlastně hrozí Jiřímu Kulichovi a jak dlouho může být mimo?

11. listopadu 10:01

Devátá stovka. Ovečkin zpomalil, ale góly dává pořád

6. listopadu 10:31

Pittsburgh: Nenápadný muž v pozadí šokujícího lídra

31. října 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.