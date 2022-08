Wallstedt se přesouvá do zámoří! Minnesota mu dá prostor na farmě

Fantom mistrovství světa juniorů patří Minnesotě. Švédský gólman se po dvou kompletních sezonách v místní nejvyšší soutěži přesune za moře, kde se bude snažit o progres na farmě. Zároveň bude čekat na šanci v NHL.

Jesper Wallstedt opět oslnil hokejový svět svým výkonem na mistrovství světa juniorů. Na právě skončeném šampionátu byl vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje a probojoval se i do All-Star týmu. Ještě aby ne, svými výkony držel Švédy a výrazně jim pomohl k zisku bronzových medailí. Ze 133 střel pustil za svá záda pouhých 8 puků, jeho úspěšnost zákroků se vyšplhala na 94 %.

V roce 2021 byl nejlépe draftovaným gólmanem, když si jeho služby zamluvila Minnesota. Svou pozici na draftu však bere s pokorou: „Je přede mnou ještě spousta práce. Není jisté, že budu hrát NHL, i když jsem byl vybrán v prvním kole. Takhle to nefunguje.“

Nyní jej čeká další důležitý krok v hokejové kariéře. Poprvé opustí své rodné Švédsko a zkusí si zámořskou soutěž. Minnesota jej plánuje vyzkoušet na farmě v Iowě, kde by měl dostat prostor a šanci se sžít s užším kluzištěm.

Devatenáctiletý gólman chápe svou situaci, farma je výborným krokem pro jeho další rozvoj. „Na úzkém ledě jsou jiné úhly. Můžete na nohou udělat více pohybů. Například ve Švédsku si hráči dlouho přihrávají, v AHL na to nebude moc čas. Nějaké věci musím ještě probrat s trenéry a vyzkoušet, co mi bude sedět a také jak se budu v určitých situacích chovat. Uvidíme, co mi bude vyhovovat,“ promluvil rodák z Västerås.

„Musím prostě dál makat. Doufám, že jednou dokážu celé organizaci, že si zasloužím místo na té nejvyšší úrovni,“ burcuje Wallstedt před novou výzvou.

