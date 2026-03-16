Wallstedt deptal střelce Ducks! Blues zvládli přestřelku s Penguins

15. dubna 6:50Jan Šlapáček
Jedním z hlavních hrdinů dnešní noci se stal brankář Jesper Wallstedt, který odchytal proti Anaheimu skvělé utkání a dotáhl Wild k vítězství 3:2. Gólové hody pak nabídlo utkání v St. Louis.
Anaheim podal na ledě Minnesoty dominantní výkon, na vítězství ale nedosáhl. Zásadně proti byl brankář Jesper Wallstedt, který pochytal pětatřicet střel, inkasoval pouze dvakrát a byl vyhlášen první hvězdou duelu.
V St. Louis viděli fanoušci hned dvanáct gólů. Blues se po špatném vstupu do utkání dokázali vrátit do hry a nakonec dokráčeli k vítězství 7:5. S bilancí 2+2 zakončil zápas útočník Jimmy Snuggerud.
Pozici na první divoké kartě ve Východní konferenci si pojistil Boston, který porazil na svém ledě New Jersey jednoznačně 4:0.
Boston Bruins - New Jersey Devils
4:0 (4:0, 0:0, 0:0)
Branky a nahrávky
1. M. Geekie (Pastrňák, Minten), 7. Kastelic (Jeannot, Kuraly), 18. Kastelic (Kuraly, Lohrei), 20. Arvidsson (Zacha, H. Lindholm).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 21 | Přesilová hra: 0/0 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 0
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Nico Daws (NJD) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:08
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 04:58
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:39
Tři hvězdy utkání
1. Jeremy Swayman (BOS) - 21 zákroků
2. Mark Kastelic (BOS) - 2+0
3. Sean Kuraly (BOS) - 0+2
New York Islanders - Carolina Hurricanes
1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky
34. Horvat (Barzal, Eklund) – 4. Ehlers (Unger Sörum, Stankoven), 55. Jankowski (Nyström, Nikišin).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
David Rittich (NYI) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 56:29
Brandon Bussi (CAR) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
David Rittich (NYI) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 56:29
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:48
Tři hvězdy utkání
1. Nikolaj Ehlers (CAR) - 1+0
2. Mark Jankowski (CAR) - 1+0
3. Brandon Bussi (CAR) - 28 zákroků
Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens
4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Branky a nahrávky
9. Martone (Mičkov, Bonk), 15. Bonk (Mičkov, H. McDonald), 34. Mičkov, 52. Bump (Martone) – 27. Gallagher (Guhle, Texier), 40. J. Evans (A. Xhekaj, Veleno).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 29 | Přesilová hra: 0/0 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Ersson (PHI) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:48
Jakub Dobeš (MTL) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 56:12
Česká a slovenská stopa
David Jiříček (PHI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 19:37
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:29
Jakub Dobeš (MTL) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 56:12
Tři hvězdy utkání
1. Matvej Mičkov (PHI) - 1+2
2. Oliver Bonk (PHI) - 1+1
3. Hunter McDonald (PHI) - 0+1
Columbus Blue Jackets - Washington Capitals
1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky
21. Jenner (Marchment, Heinen) – 31. Beauvillier (T. van Riemsdyk), 56. Chychrun (T. Wilson, Ovečkin).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 21 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:24
Clay Stevenson (WSH) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 59:37
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:17
Tři hvězdy utkání
1. Clay Stevenson (WSH) – 27 zákroků
2. Boone Jenner (CBJ) – 1+0
3. Alex Ovečkin (WSH) – 0+1
Minnesota Wild - Anaheim Ducks
3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky
17. Jurov (Tarasenko), 32. Haight (N. Foligno, M. Johansson), 54. Fabbri (Aube-Kubel, B. Jones) – 11. McTavish (LaCombe, C. Gauthier), 60. McTavish (Granlund, C. Gauthier).
Statistika
Střely na bránu: 20 – 37 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MIN) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 60:00
Lukáš Dostál (ANA) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 56:56
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 56:56
Tři hvězdy utkání
1. Jesper Wallstedt (MIN) – 35 zákroků
2. Danila Yurov (MIN) - 1+0
3. Hunter Haight (MIN) - 1+0
Utah Mammoth - Winnipeg Jets
5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
Branky a nahrávky
9. L. Cooley (Schmidt), 25. Schmaltz (Sergačov, Guenther), 48. Schmaltz (L. Cooley, Keller), 48. Peterka, 60. Kerfoot – 38. Connor (Vilardi, Scheifele), 53. Scheifele (Connor, Vilardi), 55. I. Rosén.
Statistika
Střely na bránu: 36 – 24 | Přesilová hra: 2/5 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:29
Eric Comrie (WPG) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 59:26
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:29
Tři hvězdy utkání
1. Nick Schmaltz (UTA) – 2+0
2. Logan Cooley (UTA) – 1+1
3. JJ Peterka (UTA) – 1+0
Calgary Flames - Colorado Avalanche
1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky
28. Coleman (Backlund) – 32. Lehkonen (C. Makar, Malinski), 56. Landeskog (Kulak, C. Makar), 60. MacKinnon (C. Makar, Nečas).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 39 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 59:25
Mackenzie Blackwood (COL) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 59:35
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:41
Martin Nečas (COL) – 0+1, +2 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:36
Tři hvězdy utkání
1. Cale Makar (COL) - 0+3
2. Dustin Wolf (CGY) - 36 zákroků
3. Mackenzie Blackwood (COL) - 30 zákroků
St. Louis Blues - Pittsburgh Penguins
7:5 (1:3, 3:1, 3:1)
Branky a nahrávky
19. Snuggerud (R. Thomas), 25. Sundqvist (Toropčenko, Broberg), 31. Mailloux (Drouin, Neighbours), 36. Snuggerud (Neighbours, Holloway), 45. Holloway (Snuggerud), 45. Bučněvič (Kyrou, Binnington), 59. Holloway (Snuggerud, Mailloux) – 11. McGroarty (K. Hayes), 17. A. Hayes, 18. Mantha (K. Hayes), 23. E. Söderblom (Kindel, Mantha), 53. A. Hayes (Shea, Šilovs).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 25 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jordan Binnington (STL) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 60:00
Stuart Skinner (PIT) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 40:00
Arturs Šilovs (PIT) – 7 zákroků, 2 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 17:30
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:48
Tři hvězdy utkání
1. Jimmy Snuggerud (STL) - 2+2
2. Dylan Holloway (STL) - 2+1
3. Oskar Sundqvist (STL) - 1+0
Vancouver Canucks - Los Angeles Kings
4:3pp. (1:1, 2:2, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
10. Elias Pettersson (Kudrjavcev, Rossi), 21. DeBrusk (Boeser, Hronek), 30. Buium (Höglander, Elias Pettersson), 63. DeBrusk (Elias Pettersson, Willander) – 18. Byfield (Laferriere, T. Moore), 22. Kempe (Kopitar, Panarin), 23. Laferriere (Doughty, Byfield).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 34 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 11 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Kevin Lankinen (VAN) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 62:58
Darcy Kuemper (LAK) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 62:34
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 9, čas na ledě 23:46
Tři hvězdy utkání
1. Zeev Buium (VAN) - 1+0
2. Jake DeBrusk (VAN) - 2+0
3. Quinton Byfield (LAK) - 1+1