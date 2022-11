Vzpruha pro torontskou defenzívu? Dubas opět sází na svého starého známého

Morgan Rielly, T.J. Brodie a Jake Muzzin. Tři skvělí, ba přímo znamenití beci. Pilíře obrany Javorových listů. Co dalšího mají společného? Všechny najdete na marodce kanadského klubu, slavná hokejová značka se momentálně musí obejít bez jejich služeb. I tak ukončila vítěznou sérii New Jersey, jenže mimo jiné i tři neuznané góly Ďáblů ukázaly, že by se defenzivní výpomoc jednoduše šikla. První vlaštovka už byla na cestě. Jmenuje se Conor Timmins.

Kyle Dubas rád sahá po hráčích, které zná.

Ostatně cennou výhru nad rozjetými Ďábly vyčapal Matt Murray, s nímž Dubase pojí společné časy v juniorské OHL. Proti New Jersey vytáhl dvojnásobný vítěz Stanley Cupu 34 zákroků a opět si vylepšil renomé u náročných torontských fanoušků.

Příznivci Maple Leafs z něj byli zprvu rozpačití, v poslední době mu ale musejí tleskat. Úspěšnost zákroků už vytáhl na 92,5 procenta.

Teď Dubas přivádí dalšího svého koně. Nejmladší generální manažer v NHL sáhl po Timminsovi, který dosud v NHL odehrál 41 zápasů. Zapsal během nich sedm bodů.

Arizonští Kojoti si za něj vyžádali farmářského útočníka Curtise Douglase.

Timminsovy klíčové přednosti? Držení hole, je totiž pravák, dobrá poziční hra a cit pro rozehrávku.

Není to ale žádný spasitel, natož pak plnohodnotná náhrada třeba za Riellyho. Má za sebou vážné zranění kolena a dlouhou pauzu, po níž byl na tuto sezonu mimořádně natěšený. Nemohl se dočkat, až bude zase hrát. Objevil se v šesti duelech v AHL, dvakrát nastoupil za "áčko" Arizony.

Dubas věří, že Timmins naváže na výkony nikoliv ze smůlovatých časů u Desert Dogs, ale slibného angažmá u coloradských Lavin. Čtyřiadvacetiletého Kanaďana zná – stejně jako Murrayho – z OHL. V roce 2014 Timminse draftoval v tamní volence talentů.

Timmins ročně ukrojí z platového stropu pouhých 850 000 dolarů.

Potenciál má, nicméně pro vyřešení torontských trablů v obraně je jen první vlaštovkou. Javorové listy jsou spojovány s celou řadou dalších hráčů a dá se očekávat, že Dubas brzy předvede další trejd.

Share on Google+