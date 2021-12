Vzpruha pro Capitals! Bäckström je blízko návratu

Před sezonou byl Washington mnohými experty označován za pomalu stárnoucí tým, který před sebou má jednu z posledních možností na dlouhé boje v play off. To moc optimismu nepřineslo, do všeho navíc hodil vidle Nicklas Bäckström.

Dlouholetá opora Capitals se totiž až doteď zotavovala ze zraněné kyčle. Do sezony zatím Bäckström nezasáhl, nicméně návrat na scénu je nyní velmi blízko.

V pondělí totiž Bäckström plně trénoval, a dokonce byl vidět i v první přesilovkové formaci.

“Má za sebou další dobrý den,” hlásil po tréninku trenér Caps Peter Laviolette. “Schválně jsme ho na tréninku zařadili do normálních útoků i přesilovky. Jdeme sice den po dni, ale dneska jsme mohli vidět, že odvedl spoustu práce, což je super.”

Fanoušci jsou tak pochopitelně zvědaví, kdy že se švédský útočník vrátí do hry. Je dost možné, že to bude už v noci na čtvrtek, kdy se Capitals střetnou s Chicagem.

“Nechci nic slibovat. Klidně můžu říct, že je v pohodě, ale pak neodehraje zápas. Nebo řeknu, že ještě není zdravý, a bude mít dva super zápasy,” krčil rameny Laviolette. “Nechceme o tom spekulovat, má za sebou však super trénink.”

Nic prozrazovat nechtěl ani samotný hokejista: “Cítím se dobře, ale zatím jsem toho moc neodtrénoval. Cítím se líp, cítím, že jdu dopředu. Uvidíme, jak na tom budu v den zápasu.”

Bäckström má za sebou dlouhý proces. Čtyřiatřicetiletý borec se rozhodl, že nepůjde na operaci, nicméně cesta zotavení byla i tak namáhavá a dlouhá. Bruslit začal až v říjnu, do tréninku se zbytkem týmu se zapojil až na konci listopadu.

“Bylo to jako na horské dráze, teda hlavně co se týče emocí,” popisoval Bäckström svůj návrat. “Ze začátku se necítíte nic moc, ale opakem je současnost, kdy mám radost z návratu.”

I bez Bäckströma se ale Capitals daří. Před dotírajícími vlčáky z New Yorku a Caroliny vedou nabitou Metropolitní divizi.

Kde ale Bäckström rozhodně pomůže, to jsou přesilovky. V posledních šesti zápasech nevyužil Washington ani jednu, nicméně trápí se celou sezonu. Momentálně jej v tabulce úspěšnosti najdeme až na pětadvacátém místě v lize s hodnotou 16,5 %.

