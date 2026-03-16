NHL.cz na Facebooku

NHL

Vzpoura odpálená dělníkem ledu. Na Long Islandu těží z dědictví, co nemá v dějinách NHL obdoby

29. března 20:00

Tomáš Zatloukal

Říká vám něco spojení "Identity Line"? Matt Martin, Casey Cizikas, Cal Clutterbuck. Stačí přečíst ta jména a cítíte tu bolest. Ostatně Don Cherry, bývalý kouč i extravagantní komentátor, ještě nedávno jedna z nejvlivnějších osobností kanadského hokeje, o nich řekl, že jsou tou vůbec nejlepší čtvrtou formací v dějinách NHL! U Ostrovanů navíc žije esprit tohoto tria dál, byť se Martin přesunul do managementu a Clutterbuck se za hokejem vydává s mikrofonem. Cizikas ovšem zůstává, vedle něj rostou noví pracanti. A jeden z nich byl sobotním hrdinou.

Najdete hráče s šikovnějšíma rukama.

S více centimetry.

S přesnější muškou. 

Přesto je to právě Marc Gatcomb, co spolu s Kylem MacLeanem doplňuje Cizikase. Kdo, si na úkor třeba talentovanějších borců vydobyl pevné místo v NHL. Kouč Patrick Roy si ho vytáhl na přelomu listopadu a prosince na výpomoc a už se šestadvacetiletého Američana nezřekl.

Ani po dlouhých měsících, kdy Gatcomb marně čekal na gól.

Proč? Roy má rád dříče. Hráče, co mezi mantinely nechávají krev a pot, dodržujíce základní principy i jednoduchou taktiku. A nikdy nedraftovaný poctivec gólmanskou legendu potěšil: "Jsem nadšený z toho, jakým stylem hraje. Jaký pokrok udělal."

Roy se svou důvěrou vůči Gatcombovi neprohloupil. Dočkal se od tohoto dělníka ledu gólu ve chvíli, kdy to Isles nejvíce potřebovali. To on zažehl v Belmont Parku rebelii proti úřadujícím šampionům NHL. To on snížil na 1:2 a nastartoval obrat.

Následovala smršť, povstalci, atypicky pod vedením krále (Roye), nasázeli ve druhé třetině ještě další čtyři góly, zasypali klec floridských Panterů celkem 24 ranami. A nakonec vyhráli 5:2! V nekompromisní řeži, která panuje o postupová místa ve Východní konferenci, neztratili. Naopak.

 Gatcomb se prosadil po 36 zápasech, v nichž vyšel naprázdno. Bral i nahrávku. Jeho přínos dokumentuje i fakt, že ho vyhlásili druhou hvězdou večera.

"Brzy jsme tekli o dva góly, ale drželi jsme se dál naší hry a ukázali, že umíme duely otáčet. Zůstali jsme odhodlaní, bojovali jsme. A upnuli se k tomu, že potřebujeme zasypat jejich gólmana střelami," povídal Gatcomb. 

Svým výkonem dal vzpomenout na zlatou éru Identity Line, kterou si ostatně vzal za vzor.

Přirozeně. Vždyť těžil z nebývalého luxusu. Bylo mu předáno žezlo. V minulé sezoně, kdy coby nováček nasával první dojmy z NHL, se učil od Martina, nadále má přímo na kluzišti cenného mentora v Cizikasovi.

"Nakoukal jsem spoustu klipů s jejich hrou, při forčekinku si počínali jako bestie, dominovali," smekl Gatcomb, evidentně vnímavý "padawan".

"A když jsem loni hrál s Martym (Martinem), všiml jsem si jeho herních návyků a detailů, díky kterým byl v NHL úspěšný. Pídím se po sebemenších drobnostech, čemkoliv z jejich hry, co mě posune dál," povídal před časem. Taková mentalita ho, spolu s kuráží, drží v NHL a v kolejích, která po sobě zanechala Identity Line.

K Royově potěše, nepochybně.

Share on Google+

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.