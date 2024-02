Vzdá se klauzule a půjde o dům dál? Zatím za mnou nepřišli, řekl Markström

Přestože má ve smlouvě tzv. no-move klauzuli, tedy že nemůže být vyměněn ani umístěn na listinu nechráněných hráčů, brankář Jacob Markström upozorňuje, že jeho osud je čistě v rukách vedení Calgary Flames. Připouští tedy, že pokud by za ním zástupci organizace přišli, byl by ochoten se této klauzule vzdát. Možná i proto, že by rád zabojoval o Stanley Cup.

Jde-li o velké výměny, Calgary se v této sezoně nebojí větších kroků. Už v listopadu opustil tým obránce Nikita Zadorov, jenž se pevně usadil v dresu Vancouveru a právě s Vancouverem měnily Plameny i na konci ledna. Tehdy působiště vyměnil Elias Lindholm, který patřil k oporám týmu.

A tím výměny v Calgary ani zdaleka končit nemusí.

Z dění v této sezoně je patrné, že se generální manažer Craig Conroy rozhodl částečně přebudovat kádr, kterému patří 10. místo v Západní konferenci a jehož výkony neodpovídají ambicím Flames. Kromě toho, že se hovoří o možných odchodech Noaha Hanifina a Chrise Taneva, kterým po této sezoně končí smlouva, tak se často ve spekulacích ohledně výměny skloňuje i jméno brankáře Jacoba Markströma.

Markström prožívá velmi dobrou sezonu, navzdory umístění jeho týmu v tabulce. Ve 31 zápasech drží úspěšnost zákroků na 91,4 procentech a průměr inkasovaných branek má pouze 2,56, což jsou velmi slušná čísla. Nelze se tedy divit, že by o něj měli zájem například v Los Angeles a Carolině, kde se potýkají se zraněními brankářů, či v New Jersey, které s výkony gólmanů rozhodně spokojené není. O zlepšení situace v brankovišti by měli zájem rovněž v Torontu či Philadelphii.

V případě Markströma jsou ale dva podstatné háčky. Tím prvním je smlouva, kterou má ještě na dvě sezony s roční gáží ve výši šesti milionů dolarů, což určitě není pro zájemce o jeho služby nízké zatížení platového rozpočtu. Tím druhým je pak no-move klauzule. Z Markströmova rozhovoru pro Sportsnet je však patrné, že je švédský brankář připraven se této klauzule vzdát.

„Je na Calgary, co chtějí dělat. O tom to je. Já to pod kontrolou nemám. Ať už ale chtějí jít jakýmkoli směrem, nebudu je do ničeho nutit. Zatím za mnou nepřišli. Osobně ale určitě nepůjdu nahoru a nebudu žádat o výměnu,“ řekl Markström. „Jsem tady, abych hrál, užívám si každý den s touhle skvělou partou.“

Slova Markströma jsou zajímavá zejména z toho hlediska, že by klidně mohl říct, že nikam nepůjde. Vždyť má doložku, která změně působiště zkrátka brání. Jenže poté, co byl jeho nejlepší kamarád Elias Lindholm vyměněn do Canucks, se zdá, že je Markström ochotný naslouchat případným návrhům na změnu dresu.

„Uvidíme, co bude. Když mi pošlou mail, že mám něco podepsat, abych doložku o stěhování zrušil, je to jiná konverzace. Teď prostě jen hraju,“ nechtěl konkretizovat, jestli by byl ochotný změnit dres. Zároveň tím ale ani nedal najevo, že by chtěl v Calgary zůstat.

Pro Calgary by se přitom výměna Markströma vyplatila hned ze dvou důvodů. Na jedné straně by rozhodně získali zajímavou protihodnotu, o kterou by Conroy zajisté stál, když už se rozhodl kádr začít měnit. Opomenout pak nelze ani to, že Flames chtějí začít více nasazovat dvaadvacetiletého Dustina Wolfa, jenž skvěle chytá na farmě v AHL.

Původně se hovořilo o tom, že by Wolfovi mohl místo uvolnit český brankář Dan Vladař, jenže o něho příliš zájem mezi ostatními týmy není. Přeci jen Vladař předvádí oproti předchozím dvěma sezonám o poznání horší výkony.

Co se Markströma týče, přímo spekulacemi, že by o něho měl být mezi ostatními týmy zájem, se nezabývá. „Nečtu zprávy,“ usmíval se. „Vím, že mi musí zavolat, pokud by se něco dělo, a ještě mi nezavolali, takže prostě hraju hokej. Život je fajn,“ dodal rodák ze švédského Gävle.

