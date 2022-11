Vzájemná výpomoc. Nauč něco mladíka, pak můžeš jinam!

Budoucnost Johna Klingberga byla velkým tématem minulé sezony. Byl jedním z kandidátů na obří smlouvu. Také se na ni patřičně těšil. Všechno ale společně se svým agentem překalkuloval, a tak se v létě musel spokojit s ročním kontraktem od podprůměrného Anaheimu. Jak zatím vzájemná výpomoc funguje?

Roky byl hvězdou Dallasu, jeho klíčovým obráncem a ofenzivním pilířem. Za odměnu chtěl královskou smlouvu. O tom však vedení Stars nechtělo ani slyšet. A když nepřišla ani výměna, o kterou švédský bek požádal, byl z toho letní odchod bez náhrady.

Na trhu s volnými hráči však nepřišlo to, co si Klingberg představoval. Žádná dlouhodobá smlouva, žádné desítky milionů dolarů na stole. Když přišlo laso na jedninou sezonu z Anaheimu, chytil ho. A to se mnozí divili.

„Tak nějak jsme se potkali v půli cesty,“ vysvětluje Pat Verbeek, generální manažer Ducks. „Johna jsem chtěl hned ze začátku léta, ale v žádném případě jsem nechtěl sedmiletý kontrakt. Tak jsme se dohodli takto. Je to pro něj dobrá příležitost se ukázat a vybojovat si tím velký kontrakt."

Stránku Klingberga tedy máme vysvětlenou. Ale co klub? „Hledal jsem někoho, kdo by našim mladým obráncům – zejména Jamiemu Drysdaleovi – ukázal, jak se chovat v ofenzivě,“ dodal Verbeek. „Načasování podpisu mi přišlo skvělé.“

Plán Ducks se zdá být tedy také jasný. A to i z obchodního hlediska. Klingberg by se totiž před uzávěrkou přestupů mohl stát horkým zbožím. Verbeek navíc v minulé sezoně ukázal, že když hráči končí smlouva a nechce novou, jde pryč. Stačí vzpomenout na Rickarda Rakella, Hampuse Lindholma či Joshe Mansona.

Pro tým, který by hvězdného beka angažoval, by mohlo jít o skvělou posilu do play off. Pro Klingberga by zase vznikla šance na Stanley Cup a vylepšení své hodnoty. Vše by mohl uplatnit v létě při dalším podpisu smlouvy.

Pokud ale chce mířit mezi nejlépe placené, měl by hrábnout. Letos hraje za sedm milionů dolarů ročně. Jestli chce minimálně udržet tento plat, musí předvádět víc než půl bodu na zápas. Momentálně má totiž ve čtrnácti utkáních bilanci 0+7.

Share on Google+