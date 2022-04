Vyzyvatel pro Colorado? O slovo se hlásí St. Louis, ničí soupeře a láme rekordy

Když St. Louis v noci na Velikonoční pondělí nadělilo Nashvillu osm fíků, včetně sedmi během jediné třetiny, Nick Cousins hlesl: "Je to prostě extrémně nadupaný mančaft." Forvard Predátorů se svými kumpány na vlastní kůži pocítil sílu Bluesmanů, kteří se momentálně valí NHL jako lavina. Ostatně pro tu coloradskou jsou šampioni z roku 2019 dost možná tím nejvážnějším soupeřem v boji o Clarence S. Campbell Bowl, trofej pro krále Západní konference.

Vícero klubů, co může zastavit floridské Pantery.

Žádný, s nímž by mělo mít Colorado potíže.

Alespoň takhle se zdály být rozdané karty na Východě a Západě před pár týdny, teď je situace jiná. Zatímco Cats působí jako učebnicový příklad moderního hokeje a dělají si s protivníky, co se jim zamane, Avalanche náhle mají silného konkurenta.

Bluesmany, kteří 12krát za sebou dali alespoň čtyři branky (klubový rekord a nejlepší výkon napříč NHL od řádění Pittsburghu zkraje devadesátek) a naposledy si osmičkou vykoledovali výhru nad Nashvillem.

Parta pod velením Craiga Berubeho, tedy kouče, s nímž St. Louis došlo před třemi lety až na vrchol, vyhrála 11 z posledního tuctu zápasů! "Mám z kluků radost, jak se jim daří a jaké výkony podávají. Bojují jeden za druhého a díky týmové práci vítězí," míní Berube.

O "Náčelníkovi" je známé, že si potrpí na poctivý přístup a že mužstvo je u něj na prvním místě. Vrtochy hvězd mu lezou krkem, on chce skvadru, co táhne za jeden provaz. A to se teď daří, i díky zdravému a udobřenému Vladimiru Tarasenkovi.

Vynikají také další Rusové Ivan Barbašev s Pavlem Bučněvičem, ostatně všichni tři bodovali při oné sedmigólové třetině, jíž Blues zkrotili Predátory. Mimochodem, jde o další klubový rekord.

Báječnou sezonu si dál užívá Jordan Kyrou, ještě lepší čísla má Robert Thomas, spoleh je také na tradiční opory Ryana O'Reillyho s Braydenem Schennem a třiatřicetiletého mazáka Davida Perrona.

1 výhra, 1 prohra, skóre 8 ku 7: to je bilance Blues proti Lavinám v tomto ročníku

Připočtěte si Brandona Saada a lehce pochopíte, proč St. Louis přepisuje gólové zápisy ve své kronice a proč je s 288 zásahy v NHL na čtvrtém místě. "Máme opravdu kvalitní ofenzívu, takže to pro mě není úplný šok," říká Kyrou.

"Všichni hrají tak, jak se má, díky čemuž se k nám odrážejí puky," popisuje, v čem je kouzlo Bluesmanů.

Ti skončili dvakrát za sebou v prvním kole, ale teď vypadají opět ve formě, která by mohla přinést pronikavý úspěch. Dozráli mladí dravci, Tarasenko, minimálně na oko, zapomněl na žádost o výměnu, funguje defenzíva (pomohl i příchod Nicka Ledddyho) a gólmanský tandem.

Zatímco Fin Ville Husso září prakticky celou sezonu, Binnington se teď chytil třemi výbornými duely. V pravý čas, Berube s velkou pravděpodobností vsadí v play-off právě na něj. Už mu jeden prsten přihrál...

