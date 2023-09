Vytoužený návrat do NHL už nepřijde. Schneider po dvou letech na farmě s hokejem končí

Americký brankář Cory Schneider se už do NHL nevrátí. Nerovný souboj s osudem se rozhodl v sedmatřiceti letech vzdát a ukončit svou bohatou kariéru. Na kontě má přes 400 startů v nejslavnější hokejové lize světa, o vyšší počet ho připravily i zdravotní obtíže, když v roce 2018 šla jeho výkonnost po operaci výrazně dolů.

Když Schneidera v říjnu 2020 vykoupilo New Jersey ze smlouvy, znamenalo to prakticky konec jeho kariéry v NHL. V lednu 2021 se sice dočkal smlouvy s New Yorkem Islanders, kterou následně dvakrát s Lou Lamoriellem obnovil, ale během dvou a půl roku nastoupil v dresu hlavního týmu jen k jednomu utkání. V dubnu 2022 vychytal výhru nad svými Devils. Víc příležitostí nedostal a chytal pouze na farmě v Bridgeportu.

V nadcházející sezoně už další pobyt na farmě absolvovat nechtěl a nakonec nevyšly ani námluvy s týmy ze Švýcarska. „Už jsem v AHL znovu chytat nechtěl a věděl jsem, že NHL je mi vzdálená. Myslím, že tělo si prostě řeklo, že už stačilo,“ citoval Schneidera oficiální web NHL.

Sedmatřicetiletého gólmana draftoval v roce 2004 v prvním kole Vancouver, v jehož dresu nahlédl do NHL v sezoně 2008/09. Svými výkony v dalších letech si budoval pozici nejen u Canucks, ale i jméno v celé lize. Chytal výborně, což zapříčinilo, že v létě roku 2013 putoval do New Jersey, kde se stal jedničkou.

„New Jersey bylo skvělým místem pro mě a mou rodinu. Mé děti se tam narodily, měl jsem skvělé spoluhráče a bylo to úžasné místo, kde hrát,“ vzpomínal na léta s Devils, se kterými v červenci 2014 podepsal sedmiletý kontrakt platný od sezony 2015/16 na 42 milionů dolarů.

Nejlepší léta v lize prožil mezi sezonami 2010/11 a 2015/16, tedy během posledních tří sezon u Vancouveru a prvních tří ročníků v New Jersey. Během tohoto období patřil k nejlepším brankářům ligy, když naskočil k 260 zápasům, v nichž měl úspěšnost 92,6 % a průměr inkasovaných branek pouze 2,13.

Pak ale jeho výkonnost začala klesat. V sezoně 2016/17 odchytal hned 60 zápasů, přičemž úspěšnost v tomto ročníku měl 90,8 % a průměr přes 2,8 gólu na zápas. Ač se nejednalo o nijak tragická čísla, jeho pozice jedničky se začala otřásat. V další sezoně odchytal už jen 40 zápasů a v létě 2018 přišla operace kyčle, po které šla jeho výkonnost znovu dolů.

Situace vygradovala v sezoně 2019/20, kdy ve 13 zápasech měl průměr přes tři a půl gólu na zápas a úspěšnost pouze 88,7 %. Dokonce skončil na farmě v Binghamtonu a v říjnu 2020 přišlo zmíněné vykoupení ze smlouvy. Poslední dva roky platného kontraktu už neměl možnost s Devils absolvovat.

Ač mu v lednu 2021 hodil záchranné laso Lou Lamoriello, jenž ho přivedl do New Yorku Islanders, mezi Ostrovany se neprosadil. Navzdory tomu s touto organizací dvakrát prodloužil smlouvu. Kromě jednoho zápasu však v NHL už další nepřidal, chytal pouze za Bridgeport, kterému pomohl i do play-off. Místo u hlavního týmu si nevysloužil kvůli příliš velké konkurenci.

„Vím, že většinu posledních dvou let jsem strávil v AHL, ale cítil jsem, že jsem tam chytal opravdu dobře. Celkově jsem se cítil dobře,“ vyprávěl Schneider. „Nikdy jsem (u Islanders) nedostal opravdovou šanci, abych odchytal víc zápasů, čemuž ale rozumím. Ilja (Sorokin) a Semjon (Varlamov) jsou neuvěřitelní, pravděpodobně nejlepší brankáři v lize, a zůstávají zdraví, což je pochopitelně dobře, ale nenechalo mi to moc příležitostí,“ uzavřel držitel William M. Jennings Trophy z roku 2011, o kterou se podělil s Robertem Luongem.

