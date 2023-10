Vysněný přestup a Stanley Cup k tomu? Eichel zůstává hladový

Celá kariéra Jacka Eichela je vlastně celkem turbulentní. Nejdříve dominoval na americké půdě, načež byl „ten druhý“ za Connorem McDavidem. V úvodních letech kariéry NHL se musel vypořádávat s tlakem i faktorem, že Buffalo patřilo na dno tabulky. A navíc mu pak házelo pod nohy překážky při řešení zdravotního problému. Rozuzlení se dočkal až v Las Vegas – stejně jako Stanley Cupu.

V minulé sezoně se mu opravdu všechno sešlo. V 67 zápasech v základní části nasbíral 66 bodů (27 gólů, 39 asistencí) a 26 body (6 gólů, 20 asistencí) ve 22 utkáních přispěl v play off k zisku stříbrného grálu.

"Když lidé začnou zpochybňovat váš charakter a to, kdo jste jako člověk, a střílejí do vás, tak je těžké nevnímat to," řekl k tématu, jaké byly klíče k úspěchu. "Takže je fajn díky velkému úspěchu hodit tohle za hlavu. Tak nějak vám to umožní se zase uvolnit a nedělat si s tím vším starosti a mít ze sebe dobrý pocit."

Jak bylo zmíněno, tak předchozí neúspěchy s sebou nesly i podtón tragického Buffala. Ale Vegas? To je jiná pohádka.

"Když se rozhlédnete po šatně vidíte, jací hráči tam sedí, tak myslím, že to trochu sejme tlak," řekl. "Nemáte pocit, že musíte jít na led a předvést něco velkolepého. Můžete prostě hrát, zbytek se vyřeší sám. Umožňuje mi to hrát více instinktivně a být trochu uvolněnější.“

Eichel by navíc v této sezóně mohl hrát ještě větší roli. Trenér Bruce Cassidy řekl, že ho chce více využívat v oslabeních, aby vyhrával první vhazování a přerušoval akce soupeře. Chce, aby převzal kontrolu nad přesilovkami a zvýšil jejich tempo. A chce, aby častěji střílel. Prostě aby z něj byl ještě komplexnější hokejista.

"Má jednu z nejlepších střel v týmu, ale občas radši volí nahrávku. Není to nutně špatně, ale jeho střela je tak nebezpečná, že by ji měl využívat častěji,“ myslí si trenér.

Golden Knights navíc udrželi kádr pohromadě, takže budou opět velmi silní. Nicméně uspokojení po úspěchu? O tom nechce Eichel ani slyšet.

"Hlad nám nechybí," řekl Eichel. "Vždyť se nad tím zamyslete. Vzpomeňte si, kolik kluků v našem týmu vyhrálo už před jarem. Jsou hladovější než kdykoli předtím."

Především obránce Alec Martinez vyhrál pohár s Los Angeles v letech 2012 a 2014, centr Chandler Stephenson ho získal s Washingtonem v roce 2018. Obránce Alex Pietrangelo a útočník Ivan Barbašev jej získali se St. Louis v roce 2019.

"Tihle kluci už vyhráli a jediné, co chtějí, je vyhrát znovu," dodal. „Protože to je ten nejlepší pocit na světě.“

