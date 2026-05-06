Vysněný debut nadosah. Jiříček uhranul farmu a v kempu si půjde pro NHL

24. května 10:00David Zlomek
Když St. Louis Blues v roce 2024 draftovali českého obránce Adama Jiříčka z šestnáctého místa, byl to od generálního manažera Douga Armstronga tak trochu risk. Talentovaný rodák z Plzně měl totiž v té době za sebou dvě těžká zranění kolene, která jeho start v zámoří výrazně přibrzdila. O dva roky později je ale všechno jinak.
Jiříček v uplynulých dnech v dresu Springfieldu v AHL odehrál svůj jubilejní 90. zápas v sezoně a poslal do St. Louis jasný vzkaz: zdravotní trable jsou definitivně pryč a já jsem připravený na nejlepší ligu světa.
Číslo 90 je v jeho případě naprosto fascinující. Zahrnuje dva přípravné duely za Blues, 13 startů v dresu národního týmu, 70 bitev v juniorské OHL za Brantford a pět zápasů v rozjetém play-off AHL. Jiříček navíc nechyběl ani v jednom utkání kvůli zranění, což sám přičítá změně stylu hry. „Začal jsem na ledě víc přemýšlet. Do soubojů už nechodím tak bezhlavě, naučil jsem se vyhýbat tvrdým hitům a lépe předvídat, co přijde v dalším střídání,“ prozradil devatenáctiletý bek pro The Athletic.
Před odchodem do dospělého hokeje Jiříček naprosto zdemoloval juniorskou OHL. V 55 zápasech základní části nasbíral 59 bodů a v play-off přidal dalších 22 bodů v 15 utkáních. Než na přelomu roku odjel na mistrovství světa dvacetiletých, kde byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje a blýskl se úchvatným gólem mezi nohama proti Finsku, řídil přesilovku Brantfordu, která pod jeho taktovkou fungovala na neuvěřitelných 42 procentech.
Trenér Bulldogs a bývalý nekompromisní bek NHL Jay McKee o něm mluví v superlativech: „Adam má v sobě neskutečnou dynamiku, kterou v lize předvádí Lane Hutson z Montrealu. Dokáže klamavým pohybem těla naprosto vyvést soupeře z rovnováhy, skvěle manipuluje s časem a prostorem. Oproti Hutsonovi je ale větší a hraje daleko víc do těla.“
Že mu dospělý hokej sedí, dokazuje Jiříček okamžitě po svém přesunu na farmu do Springfieldu. Trenér Steve Ott ho bez váhání hodil do rozjetého play-off proti Providence a český mladík okamžitě obsadil pozici v elitní čtyřce, kde tráví na ledě přes dvacet minut na zápas. Hned v debutu se navíc zapsal do povědomí fanoušků parádním bodyčekem, kterým sestřelil o hlavu většího Navrina Muttera.
Vedení St. Louis už dalo ústy končícího manažera Armstronga najevo, že Jiříček dostane na zářijovém kempu obrovský prostor zabojovat o pevné místo v prvním týmu Blues. V organizaci ho stylem hry přirovnávají k bývalému kapitánovi Alexi Pietrangelovi, což McKee vidí ještě optimističtěji: „Petro bránil skvěle, ale Adam má v sobě ještě větší ofenzivní šmrnc. Umí diváky zvedat ze sedadel.“