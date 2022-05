Vysněná Kanada. Giroux naznačil, kde by chtěl hrát v příští sezóně

V novém působišti se rozjížděl pozvolna, nakonec ale nastřádal v 18 zápasech za Floridu solidních 23 bodů (3+20). Teď se může těšit na play off, které by si s Philadelphií nezahrál. Kde ale zakotví v příští sezóně?

Po té letošní skončí Claudu Girouxovi smlouva a Florida si ho asi dál nebude moci dovolit. Panteři nemají na dalšího hvězdného hráče pod platovým stropem dost místa. Samozřejmě se nabízí možnost odlehčit výměnou někoho jiného, nicméně Girouxovi bylo v lednu 34 let, což ochotu zbavovat se jiných hráčů poněkud limituje.

Giroux navíc nedávno naznačil: „Chtěl bych hrát blíž domova.“

Rodák z Herstu v Ontariu by možná rád dohrál kariéru v Kanadě. Přehnaně daleko to odtud není třeba do Ottawy. Když byl nedávno při utkání Panthers v kanadském hlavním městě v rádiu Sportsnet 1200 dotázán, co by říkal možnosti spojit svou další budoucnost se Senators, odpověděl:

„To by byl splněný sen.“

Giroux said playing in Ottawa, "Would be a dream come true".



Said Darcy Loewen was his favorite player growing up. — Shawn Simpson (@TSNSimmer) April 28, 2022

Rozhodně tím není nic dáno. Ottawa je ale v mnohem komfortnější finanční situaci. Momentálně má pod stropem přes 10 miliónů dolarů prostoru a v sestavě spoustu zajímavých mladíků, jimž by pravděpodobně respektovaný mentor prospěl.

Generální manažer Pierre Dorion má do 1. července o čem přemýšlet.

Teď má v Giroux v hlavě určitě jedinou věc. A to uspět s Floridou v pohárových bojích. Panteři patří po nejlepší základní části v historii klubu k největším favoritům.

