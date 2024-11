Výsledky nic moc, ale trápí nás hlavně výkony, říká trenér Preds

Hlavní trenér Nashvillu Andrew Brunette ví, že start sezony s bilancí 4-9-1 je pro Predators vážným zklamáním. I když čísla mluví jasně, Brunettea trápí spíše samotný výkon týmu.

„Chybí nám dynamika a souhra. Nedaří se nám mezi hráči vytvořit spojení, což je na tom to nejvíc frustrující,“ komentoval po čtvrteční porážce 2:6 s Floridou Panthers.

„Tabulku nezměníme, ta mluví za vše. Mnohem důležitější je pro mě proces, jakým se k výsledkům dostáváme. Dostali jsme se do těžké situace, ale i loni jsme měli bilanci 5-10 a dokázali se zvednout. V této lize nikdy nevíte, co se stane, ale naším problémem je aktuálně nízký standard hry, který jsme schopni předvádět.“

Porážka od obhájců Stanley Cupu byla už druhá ve dvou dnech. Generální manažer Barry Trotz dokonce naznačil, že pokud tým nezačne hrát lépe, může začít s plánem přestavby mužstva.

Přestože si Predators mohli ze středeční prohry 2:3 proti Washingtonu vzít něco pozitivního, proti Floridě zaostávali na všech frontách. Panthers ovládli 60 % střeleckých pokusů, 68,2 % očekávaných gólů při hře pět na pět, a na branku Nashvillu vypálili celkem 34 střel oproti 18 střelám Predators, odkazuje The Score na portál Natural Stat Trick.

Taky se to odrazilo do statistiky nejjednodušší, po dvou třetinách už Nashville prohrával 1:5. „Byli prostě o dost lepší než my,“ řekl kapitán Roman Josi. „Od začátku do konce nás doslova rozebrali.“

Dodal, že přestože oproti Washingtonu tým hrál slušně a zlepšil se, opět se mu nedařilo najít potřebnou konzistenci. „Jsou zápasy, kde hrajeme dobře, i když nevyhrajeme. A pak přijde další zápas a uděláme krok zpět. Musíme být vyrovnaní a hrát kvalitně každý duel, jinak nás čeká to, co dnes."

Nashville se momentálně ocitl na samém dně ligové tabulky. Dosud inkasoval celkem 50 gólů a vstřelil jen 33, první branku dostal už v deseti zápasech a po první třetině byl v šesti z nich v nevýhodě. Na začátku sezony se přitom Predators řadili mezi favority díky posilám, jako jsou Steven Stamkos a Jonathan Marchessault.

„Nezáleží na tom, co se očekávalo. Být v této situaci je prostě těžké,“ řekl Josi. „Musíme najít cestu ven.“ Predators budou mít šanci ukončit sérii tří proher v sobotu proti Utahu.

