Vyrovnaný osobák! Našel Cassidy k Hertlovi konečně spoluhráče?

V prvních šesti zápasech tři body. Nebyla to velká sláva už koncem minulé sezóny, ani letos Tomáš Hertl ve Vegas nijak impozantně neodstartoval. Vegas Review Journal psal o tom, že trenér Cassidy stále hledá k Čechovi křídla.

„Rytíři hledají křídlo, které by k Hertlovi sedělo,“ psal list začátkem týdne.

Hertl se trápil hlavně při hře pět na pět. Do utkání s Los Angeles nebodoval jinak než na přesilovce (1+2). Jen tři střely, žádný kanadský bod - za skoro 80 minut čisté hry pět na pět.

Spoluhráči se vedle urostlého centra točili. Švéd Alexandr Holtz si s rodilým Pražákem rozumí. Aspoň v osobním životě určitě. Pak tu byl Victor Olofsson. Ten se ale nedávno zranil ve spodní části těla. Cassidy tak zkoušel dál. Na řadu přišli Tanner Pearson a Brett Howden.

Pearson se následně vrátil do čtvrté lajny a proti Floridě udělal dva body (1+1). Holtz je aktuálně ve třetím útoku. Po levé a pravé ruce Hertla zůstali Brett Howden a nově Pavel Dorofejev.

Hertl proti Kings opět hrozil nejdřív z přesilovky. Ze své kanceláře těsně kolem brankoviště otevřel skóre. U druhé trefy zdařilou tečí asistoval. Početní výhoda dostala Hertla do hry. Tentokrát ale nezůstalo jen u ní.

Ještě do první sirény se ze svého oblíbeného prostoru zapojil do boje o kotouč, který nakonec došťouchnul za Ritichova záda ruský parťák Dorofejev. Pro Hertla to byl první bod v sezóně ze hry pět na pět. Úvodní třetinu končil s bilancí 1+2.

„Potřeboval si zaútočit. Dodá mu to sebevědomí, který mu trochu scházelo,“ věří trenér Bruce Cassidy.

Úsek šesti minut mezi 10. a 16. minutou byl pro vývoj celého utkání klíčový. Vegas odskočilo do třígólového vedení, které už nepustilo.

Ve třetím dějství přidal Hertl druhý gól, klasická dorážka z prostoru kolem brankoviště. Byl to už čtvrtý bod, čímž třicetiletý Čech vyrovnal své osobní maximum. Celkově bral čtyři body v NHL počtvrté v kariéře. Naposledy 17. ledna 2022, kdy bodoval čtyřikrát za San Jose rovněž proti Los Angeles (6:2).

Může to být průlom? Čas ukáže. Doufejme, že se spoluhráči kolem Tomáše Hertla pevněji usadí a gólů i bodů bude přibývat. Po úterním představení jich má v sedmi utkáních 7 (3+4).





