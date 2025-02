Vypusťte Tkachuky! Bratrský tandem řádí, Marner kouzlil s idolem, Crosby vyhrál 26krát za sebou

Nejvýraznější story úvodních zápasů premiérového 4 Nations Face-off? Dva splněné sny! Mitch Marner skóroval po souhře se svým dětským idolem Sidney Crosbym. Trefa to byla veledůležitá, rozhodla o triumfu Kanady. Mimochodem, sedmatřicetiletý veterán potvrdil pověst “zlatého chlapce“ kolébky hokeje hned třemi asistencemi. USA spasili synové legendárního powerforwarda Keitha Tkachuka. Matthew a Brady se konečně sešli v repre, pak už je jen stačilo postavit do stejné formace a oba dvakrát rozsvítili červené světlo!

Sám ten příběh prodal nejlépe.

Dvěma hláškami.

První?

“Páni, tohle kdybyste řekli mému desetiletému já, že jednou rozhodne v národním dresu prodloužení po nahrávce od Crosbyho… Je to prostě bláznivé,” rozplýval se Marner po vítězném brejku proti Švédům.

Druhá?

“Tátu to vystřelí z fuseklí, až uvidí, že jsem se trefil po Crosbyho pasu v prodloužení.” Jde o volný překlad, anglicky to vyzní ještě expresivněji, originál zní “Dad is going to be pumped as shit”.

Marnera roky kritizují za výkonnostní výkyvy v play-off NHL. Hraje na přísném trhu, torontští fanoušci jsou už hodně netrpěliví (na Stanley Cup čekají od roku 1967) a novináři, co píší o Maple Leafs, umí být hodně jízliví.

Stát se pro Kanadu pro jednou hrdinou, to muselo chutnat náramně.

Obzvlášť za pomoci čísla 87, svého vzoru z dětství, který ani navzdory pokročilému hokejovému věku nezaostává za současnou generací nejlepších hokejistů světa. Drží s nimi krok a dovede je i zastínit.

Jeho mazaná i troufalá nabídka Nathanu MacKinnonovi, dalšímu svému obdivovateli, navíc ze stejného města (Cole Harbour), obletěla sociální sítě. Nádherný moment!

Výjimečnost okamžiku podtrhl I fakt, že „áčko” zapsal i Connor McDavid.

Crosbyho extratřídu poznali reprezentanti Tre Kronor skutečně důkladně, všechny jeho asistence byly primární, přímé příhry na úspěšného střelce.

Mimochodem, kanadský lídr vyhrál s javorovým listem na prsou pošestadvacáté za sebou. I přes sílu, jakou zámořská hokejová velmoc dlouhodobě disponuje, je to dechberoucí vizitka.

O čelo bodování turnaje se po noci na pátek dělí s Crosbym Matthew Tkachuk. Dvakrát skóroval, jednou byl v roli nahrávače. Dva góly dal Brady, důrazní a zároveň ohromně zruční bratři s vysokou herní inteligencí se blýskli vskutku skvostným vystoupením.

Když Amerika potřebovala proti zvedajícímu se výběru Finska nakopnout, sešikoval kouč Mike Sullivan Tkachuky do jedné brázdy. Přihodil jim všestranného centra Jacka Eichela a naprostá (a pro plejery Suomi bolavá) dominance mohla začít.

„Nechtěl bych proti takové lajně hrát. Velká těla, co se valí proti vám, a tvrdě vás zasáhnou,” výstižně glosoval hru v podání Tkachuků, doplněných o Eichela, další americký útočník Jake Guentzel.

„Je otrava, když musíte v NHL hrát proti jednomu z nich. Ani si nechci představit, jaké to je čelit oběma najednou,” přihodil svůj postřeh hvězdný bek Zach Werenski.

Finové mu o tom teď mohou povyprávět z první ruky…

A jak si to užili sami sourozenci, potomci slavného „Big Walta”, vítěze Světového poháru z roku 1996?„Bylo to ještě lepší, než se nám vůbec kdy snilo. Úžasná záležitost, těžko se mi hledají slova,” povídal Brady.

A Matthew? Ten dostával svým slovům. Hrál, jako by šlo o sedmé finále Stanley Cupu. Přesně tak chce přistoupit ke každé partii na 4 Nations Face-off. Pro soupeře nepříliš povzbudivá zpráva…

