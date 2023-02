Výprodej u Žraloků právě začal! Stěhuje se ten, co nastartoval Karlssona

Když se zámořští reportéři zkraje sezony pídili po tom, co stojí za pozoruhodným herním vzepětím Erika Karlssona, padalo tohle jméno často. Jaycob Megna. Ostatně renomovaný web The Athletic dokonce vydal text s titulkem: "Co je za Karlssonovou báječnou hrou za Sharks? Překvapivý parťák na ledě i mimo něj." Teď švédská superstar o blízkého kamaráda přichází, San Jose poslalo Megnu o dům dál.

Megnův přestup ke Krakenům ze Seattlu je první vlaštovkou.

Kalifornský klub v nejbližších týdnech zkusí udat další borce. Hodně nahlas se spekuluje třeba o elitním střelci Timu Meierovi, který má být v hledáčku newyorských Rangers.

Tato sezona je ztracená, generální manažer Mike Grier se musí soustředit na budoucnost. A tak zahájil výprodej.

Za Megnu získal volbu ve čtvrtém kole letošního draftu.

Ron Francis, GM Krakenů, ještě bude Griera informovat, zda půjde o výběr, který Seattlu automaticky náležel, nebo o ten, co získal před časem od coloradských Lavin za Kurtise MacDermida.

Karlsson si svého velkého přítele nepochybně cenil víc než na čtvrtou rundu. Rozuměli si na ledě i mimo něj, coby vzorní tátové vzali své ratolesti na společnou baletní lekci, jejich rodiny se velmi často setkávaly.

Pro Karlssonovu psychickou pohodu byl zkrátka Megna důležitý. Mezi mantinely pak dvojnásobnému vítězi Norrisovy trofeje pomáhal nesobeckým, zodpovědným pojetím. To on kolikrát hasil jeho zaváhání.

Teď je fuč.

S Krakeny zabojuje třicetiletý Američan o postup do play-off. Je zvyklý na pořádný zápřah, u Žraloků hrával přes 19 minut za večer. Za 48 zápasů zvládl tucet bodů, umí padnout do střely i zahrát do těla.

Bere skromnou gáži, necelých 800 tisíc dolarů, za tyto peníze je podepsaný i na příští ročník.

Že vyšel Francise tuze, ba až podezřele levně?

Ano, byť je potřeba zmínit, že Megna se dlouhá léta pohyboval na hraně NHL a má to svůj důvod.

Mívá problém s tlakem, který na něj vyvíjí soupeři, a pak přichází o kotouče. Ač se snaží na defenzívu soustředit, nevyniká v ní. Slabinou je bezesporu bruslení, včetně rychlých obratů.

Možná by na jiné adrese hrál (podstatně) méně než v San Jose, kde srostl s Karlssonem.

Seattle v něm každopádně nehledá spasitele svých obranných řad, nýbrž jen jejich doplnění, rozšíření. A to Megna zvládne. A za pakatel.

