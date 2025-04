Výprask v prvním zápase? Toronto umí přihrát fauly, stěžoval si trenér Ottawy

Bitva o Ontario začala ve velkém stylu – po 21 letech se oba celky - Toronto a Ottawa - potkaly v play off a první utkání ukázalo, kdo má navrch, když jde do tuhého. Toronto smetlo Ottawu 6:2, využilo přesilovky, zkušenosti i slabiny soupeře. Senators působili zbrkle, nedisciplinovaně a bez klidu, který k vyřazovacím bojům patří.

„Nervozita byla cítit. U všech,“ přiznal útočník Drake Batherson. Brady Tkachuk, kapitán týmu, šel ještě dál: „Je to jasné – moc faulů, oni to potrestali, a to byl celý zápas. Je to na nás.“

A čí to byla zásluha? Toronto hrálo chytře. Ne nutně lépe, ale účinně. A hlavně – s klidem. Dvě ze šesti přesilovek si Leafs vybojovali způsobem, který se Sens vůbec nelíbil. „Myslím, že v pár případech to prostě dobře prodali,“ řekl Travis Green, kouč Sens. I Craig Berube z Toronta to komentoval lakonicky: „Byli jsme disciplinovaní. A budeme i dál.“

Fakta jsou drsná. Ottawa nasbírala 38 trestných minut, Leafs proměnili tři přesilovky – poprvé od roku 1999 v play off. Když šel po nesmyslném krosčeku na Tavarese sedět Ridly Greig a záhy Gaudette po zákroku na Matthewse, přišla pět na tři. A Nylander zpečetil osud zápasu – 4:1.

Přitom při hře pět na pět Ottawa dominovala, alespoň dle pokročilých dat. Kupříkladu první formace Stützle–Tkachuk–Giroux měla poměr 18:3 na střely. Jenže nedala gól. Zato Matthewsova lajna skórovala prakticky z jediné vážnější šance – Marner se utrhl a zavěsil. Leafs zkrátka nepotřebují přehrávat. Stačí využít momenty.

A pak je tu Linus Ullmark. Téma, které bublalo už před sérií. Playoff průměr? 88,7 %. Proti Torontu? Ještě horší. Šest gólů z 24 střel.

Leafs prostě působili jako zkušení chirurgové. Nepanikařili. Přesně věděli, kdy přitlačit, kdy ustoupit. A jejich fanoušci si neodpustili ani klasiku: „Brady sucks!“ burácelo halou. Tkachuk? „Čekal jsem to. Upřímně? Je mi to úplně jedno."

Série je ale daleko od konce. Ottawa má čím odpovědět. Ale bude muset přestat faulovat, trefovat branku a zvednout se v brankovišti. Zkušenosti nejde dohnat přes noc – ale dá se na nich stavět. Leafs vedou 1:0. Ale válka o Ontario teprve začíná.

