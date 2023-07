Vyplatí se? Kterých pět podpisů je pořádně riskantních?

V sobotu se v NHL oficiálně otevřel trh s podpisy volných hráčů. Netrvalo dlouho a týmy začaly rozhazovat velké peníze. Ponoření se do trhu s volnými hráči je vždy spojeno s určitým rizikem, protože obvykle přeplácíte hráče, které jiné týmy nechtěly. Jakých pět nejrizikovějších smluv bylo podepsaných?

Alex Killorn do Anaheimu (4 roky, 25 milionů dolarů)

Killorn v dresu Tampy Bay zářil a patřil mezi nejlepší hráče. Nejen v základní části, ale hlavně byl klíčovým článkem týmu v play off. Navíc má za sebou vydařenou sezonu 2022/23, v níž vstřelil 27 gólů.

Rizikem – a zároveň problémem – je, že Killornovi bude na začátku sezony 2023/24 34 let a nejlepší dny má téměř jistě za sebou. Je velmi pravděpodobné, že do roka či dvou budou Kačeři na tuto smlouvu pohlížet s velkou lítostí, pokud jeho produkce klesne.

Tristan Jarry zpět do Pittsburghu (5 roků, 26,875 milionu dolarů)

Jarry byl v posledních čtyřech sezonách jedničkou Penguins, nicméně zdálo se, že jeho působení v týmu skončí. Zranění a nevyrovnanost výkonů z něj udělaly jeden z největších otazníků organizace. Zdálo se, že cesta k jeho návratu prostě neexistuje.

Tučňáci ho ale nejen přivedli zpět, ale dali mu pětiletou smlouvu, aby zůstal jejich brankářskou jedničkou.

Když byl Jarry zdravý, chytal víceméně dobře, dokonce si dvakrát vysloužil nominaci na Utkání hvězd. V posledních dvou letech ho však neustále trápí zranění, která výrazně omezují jeho výkony. Penguins sázejí na to, že zůstane zdravý a najde si stabilní level výkonnosti. Zároveň si asi mysleli, že lepší gólman nebyl k dispozici.

Joonas Korpisalo do Ottawy (5 roků, 20 milionů dolarů)

Senátoři měli v minulé sezoně v brankovišti opravdu smůlu. Kdyby byli gólmani vyrovnanější a hlavně zdravější, mohl se klub z hlavního města Kanady ucházet o místo v play off.

V létě byli maskovaní muži prioritou číslo jedna, což dokazuje podpis dlouhodobé smlouvy s Korpisalem.

Riziko spočívá jednoduše v tom, že nikdo neví, jak dobrý Korpisalo vlastně je, a Ottawa si ho zavazuje na dalších pět let jako svou jedničku. Měl chvíle, kdy vypadal dobře, ale jen ve třech ze svých osmi sezón v NHL skončil s ligově průměrnou nebo lepší procentuální úspěšností zákroků. Dlouhodobé plány s brankáři jsou vždy rizikem a Senators jej zde podstupují ve velkém.

Pierre Engvall zpět do NY Islanders (7 roků, 21 milionů dolarů)

Jedná se o klasický případ situace, kdy jde o fajn hráče, co ale dostal nesmyslný kontrakt.

Není nic špatného na tom, že si Islanders nechávají Engvalla na soupisce a chtějí ho znovu podepsat. Částka 3 miliony dolarů ročně je navíc naprosto přijatelná vzhledem k tomu, co poskytuje v ofenzivě a defenzivě.

Stále je to však pouze hráč do šířky kádru, který nebude mít zásadní vliv. Takové hráče prostě nepotřebujete podepisovat na sedm let.

Ryan Reaves do Toronta (3 roky, 4,1 milionu dolarů)

Ochromí to platový strop Maple Leafs? Ne. Zhorší je dramaticky? Ne. Nicméně také je výrazně nezlepší.

Reaves je tvrdý borec. Hráč, jehož největšími přednostmi jsou tvrdost, bitky, respekt a nic víc. V nadcházející sezoně mu bude 37 let a je na konci kariéry. Je to bizarní krok pro tým, který potřebuje doplnit svou soupisku o další hráče.

V minulé sezoně se ho milerád zbavili Rangers, o jeho setrvání nestála následně ani Minnesota. Je oblíbený v kabině i mezi fanoušky, ale tři roky?

