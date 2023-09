Vypadnutí už bylo dost! Hvězdy Oilers touží dokončit svou práci

Čtyři vypadnutí a dvakrát s vítězem Stanley Cupu! Tahouni Edmontonu museli opět spolknout hořkou pilulku a boj o pohár posunout na další rok. Tým začíná nanovo, s tím, že by se z minulých let rád poučil a konečně završil vytyčený úkol. Další neúspěch už by tato parta vstřebávala velmi těžce. Leon Draisaitl má navíc před sebou poslední dva roky kontraktu.

Hvězdy Alberty zahajují přípravu na novou sezonu, přestože mají stále v hlavách nepříjemné vypadnutí se současnými šampiony NHL.

„Prostě jsme nehráli náš nejlepší hokej, když na tom záleželo nejvíc. Alespoň ne dostatečně důsledně,“ řekl Draisaitl. „Když se na to podívám z dlouhodobého hlediska, tak nás v posledních dvou zápasech jen trochu přehráli v některých malých oblastech.“

Podobně to viděl i kapitán Connor McDavid.

„Je to sbírka malých chyb v celé sérii, které vedou k vypadnutí. Něco musíme do další vyřazovací části změnit.“

Není to však poprvé, kdy Edmonton takto vypadl. Předminulé play-off, to bylo s Coloradem, které také došlo ke stříbrnému grálu. Olejáře v minulých letech zastavil také Winnipeg a Chicago. McDavid však věří, že tyto lekce patří k procesu, který je součástí cesty za pohárem.

„Většina týmů, které vyhrají, si těmito věcmi projde. Je to velmi bolestivé, ale prošli jsme mnoha kroky a dostali mnoho lekcí. Je na nás, abychom je dobře využili.“

Největší motivaci má z celého týmu zřejmě německý kanonýr, kterého neúspěch přes celé léto nepřebolel, a i při rozhovorech si musel dávat větší pozor, aby z něj neproudily emoce jako minulý rok.

„Chceme vyhrát,“ prohlásil směle Draisaitl. „Chci říct, že o tom píšete každý den. My to říkáme skoro každý den. Chceme tady vyhrát Stanley Cup. O tom není pochyb.“

„Ale existuje 31 dalších týmů, které se snaží udělat totéž. Nejsme tu jediný tým. Bude to mít určitě nějaké vzestupy a pády, ale máme tu skupinu hráčů, která je toho schopna. Máme správné myšlení a za posledních pár let jsme se toho hodně naučili,“ uzavřel německý reprezentant.

Share on Google+