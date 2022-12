Vypadali jsme jako idioti, vzpomíná Litevec. Vysmívané logo se po 25 letech vrací

Ten dres oblékali Robert Reichel i Žigmund Pallfy, chytali v něm krajani Tommy Salo se Söderströmem. Měl se stát hitem, kasovním trhákem. Jenže dveře fanshopu newyorských Ostrovanů se kvůli němu rozhodně netrhly. Částečně kvůli pestrobarevným vlnkám, které působily jako vystřižené z reklamy na zubní pasty, především ale vinou svérázného komiksového znaku. Co však jednou bylo nenáviděno, může být časem milováno. Třeba jen z prosté nostalgie. The Fisherman se teď vrací a lidé kupují!

Rybář v devadesátkách vydržel na trikotech Isles pouhé dvě sezony.

Plány byly mnohem ambicióznější, ale vlažné reakce ze strany hráčů a především pak fanoušků je potopily. The Fisherman se stal terčem mnoha vtípků, jízlivých poznámek a posměchu.

"Vypadali jsme jako idioti," vzpomíná litevský brousek Darius Kasparaitis.

Nezbývalo než vousáče s tváří oranžovější než Donald Trump z uniforem odpárat. 12. dubna 1997 si odbyl svou derniéru. Od té doby se na ledě v soutěžním zápase neobjevil, před sedmi lety se ovšem alespoň mihl při rozbruslení.

Teď je zpátky!

"A já se na to těším, bude fajn si obléknout něco troškou odlišného než obvykle. To logo s rybářem znám z našich suvenýrů a říkal jsem si, jestli se jednou vrátí na dres," prohodil Matt Martin, který za New York odehrál už přes 700 zápasů.

.The Fisherman se vrací díky nové kolekci "reverse retro" od adidasu. Princip asi už znáte, jde o retro naruby, na jednom trikotu se sejdou prvky z různých ér klubové, případně městské historie.

Tentokrát to tedy bude bez zmíněné zubní pasty.

"Myslím si, že vypadají parádně," pěje další veterán Zach Parise chválu na svršky, které si odbudou premiéru v sobotu proti Hurikánům z Caroliny. "Všiml jsem si, že spousta našich příznivců už je nosí."

Má recht, jdou na dračku. A nejen mezi diváky.

"Když byly představeny, okamžitě jsem si jeden objednal," podotkl pro NHL.com jiný forvard Brock Nelson. Jak se líbí vám?

