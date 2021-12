Vypadá to nevyhnutelně: olympiáda bude bez hráčů z NHL

To, o čem se již několik dní hojně diskutuje, se s největší pravděpodobností opravdu naplní. Dle zámořských novinářů došlo v debatě mezi NHL a Hráčskou asociací ke shodě na neúčasti na olympijském turnaji.

Důvod je jasný – obavy z nákazy koronavirem, případné složité karantény a možného narušení soutěže.

Situace v NHL je tak špatná, že se liga dokonce musela na pár dní úplně pozastavit. Například Calgary má na tzv. COVID protokolu hned osmnáct hráčů. I proto byly například odloženy zápasy, při kterých by se překračovala hranice USA a Kanady.

Účast na olympiádě byla přitom jeden ze stěžejních bodů nové kolektivní smlouvy. Nejlepší hráči světa toužili po události pod pěti kruhy, nicméně současná situace to jednoduše nedovoluje.

„Ze své zkušenosti vím, jak výjimečné je na olympiádě hrát. Pokud by se tam nejelo a kluci, co tam nebyli, by o to přišli, bylo by to zklamání,” řekl například Sidney Crosby.

Zklamání to rozhodně bude například pro Stevena Stamkose, jemuž vlastní zdraví či jiné okolnosti nedovolily jet už na tři olympiády.

Liga však nemá na výběr, odloženo bylo už padesát utkání a nakaženo přes 120 hráčů.

Jednou z pozitivních věcí pro NHL je, že ji nečeká žádný finanční postih za neúčast, jelikož to stihla před 10. lednem 2022.

NHL vznikají i další starosti, a sice naplánovat odložená utkání do doby, kdy byla naplánována olympijská přestávka.

