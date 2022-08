Vymění Chicago další svoji hvězdu? O Kanea je v NHL velký zájem

O Chicagu se toho během letošního léta napsalo opravdu hodně. Blackhawks se pustili do kompletní přestavby a jsou připraveni vyměnit každého, o koho je zájem. V klubu zatím zůstala hvězdná dvojice Patrick Kane - Jonathan Toews, nicméně i o jejich možných výměnách se mluví hodně nahlas.

V posledních dnech se začala hodně řešit budoucnost Patricka Kanea. Americký útočník není spokojený s tím, v jakém stavu se Blackhawks nachází a má se za to, že i on přemýšlí o změně působiště - i přes touhu odehrát celou svoji kariéru v jednom týmu.

„V podstatě mu prodali všechny, se kterými dřív rád hrál,“ nechal se v červenci slyšet jeden z Kaneových blízkých. Ta samá osoba dodala, že by byla šokována, kdyby Kane chtěl nakonec zůstat.

Podle zámořského novináře Franka Seravalliho se ale od července v tomto směru nic zásadního nestalo, a tak je pravděpodobnější, že Kane sezónu začne v Chicagu a v průběhu ročníku se rozhodne, zdali bude chtít někde zabojovat o další Stanley Cup.

A kde by to bylo? Zájemců bude pravděpodobně hodně. Nejvíce se v současné době mluví o Rangers, Maple Leafs a Oilers. Zájem by údajně mělo mít i Buffalo, kterému by se podobný lídr hodil. V případě Sabres by se ale dalo čekat, že se o jeho zisk pokusí ještě před aktuálním ročníkem.

Which timeline do you think Patrick Kane belongs in????? pic.twitter.com/2YgTiXwt7V — BarDown (@BarDown) August 24, 2022

Ať už se stane cokoliv, všechno proběhne se svolením samotného útočníka. Ten má totiž ve smlouvě klauzuli, že bez jeho souhlasu nemůže být nikam vyměněn.

V jakém celku nakonec Patrick Kane sezónu dokončí?

Share on Google+