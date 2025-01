Výměna, při které vyhráli všichni. Rangers nadělili miliony, Kakko září jinde

Někdy se výměny v NHL zapsaly jako příběhy vítězů a poražených, ale v případě obchodu mezi New York Rangers a Seattle Kraken obě strany našly přesně to, co potřebovaly. Rangers se osvědčil obránce obránce Will Borgen natolik, že jej odměnili pětiletou smlouvou v hodnotě 4,1 milionu dolarů ročně, zatímco dvojka draftu Kaapo Kakko zažívá v Seattlu znovuzrození.

Will Borgen se rychle stal oporou obrany Rangers. Kouč Peter Laviolette má jasno, proč má Borgen v týmu takové místo: „Will je jedním z hlavních důvodů, proč se situace u nás zklidnila. Je to skvělý bruslař, fyzicky silný, hraje ostře a na hraně, ale nikdy necouvne. Je prostě fantastický.“

Borgen se usadil ve druhé obranné dvojici po boku K'Andreho Millera a svou hrou na sebe upozornil natolik, že si vysloužil prodloužení smlouvy ještě před blížící se uzávěrkou přestupů. S průměrným časem na ledě na kariérním maximu je nyní druhým nejlepším pravákem v obraně Rangers po hvězdném Adamovi Foxovi. Ačkoliv Rangers disponují přetlakem pravých obránců, Borgenův podpis ukazuje, jakou důvěru v něj vedení klubu má.

Na druhé straně této výměny stojí Kaapo Kakko, který v Seattlu zažívá restart své kariéry. Zatímco v Rangers paběrkoval na třetí lajně a nedokázal naplnit očekávání spojená se svým vysokým draftovým postavením, v Seattlu dostal pod vedením kouče Dana Bylsmy šanci, kterou využil naplno.

Bylsma se nebojí Kakka stavět do první lajny vedle Mattyho Benierse a Jadena Schwartze, kde se jeho průměrný čas na ledě zvýšil na skoro šestnáct minut. Kakko rovněž dostává prostor na druhé přesilovkové formaci, což mu umožňuje ukázat svou kreativitu v ofenzivě.

„Pro Kakka to byla šance na nový začátek,“ uvedl Bylsma. „V téhle lajně je skutečnou oporou – jeho schopnost udržet puk, vytvářet prostor pro spoluhráče a být nebezpečný kolem branky je přesně to, co jsme potřebovali.“

Kakko v Seattlu zatím zapsal 17 zápasů, ve kterých zaznamenal 14 bodů (4+10). Díky nové roli bez přehnaných očekávání dokázal naplno využít svůj potenciál. Pro Rangers se zase Borgen stal důležitým článkem v cestě za stabilnějšími výkony a možným play-off tažením. Prostě win-win!

