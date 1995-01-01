Výměna, která změní Boston? Ve hře je střelec, Letci ale chtějí vykrást jejich budoucnost

2. března 12:00David Zlomek
Owen Tippett je pro Boston nesmírně lákavým cílem. Sedmadvacetiletý křídelník, kterého si Florida vybrala v prvním kole draftu 2017, se po příchodu do Philadelphie vypracoval v stabilního střelce. Jeho čísla mluví jasně, je to hráč na 25 gólů za sezonu, který navíc vyniká skvělými statistikami v držení puku. Pro Boston, který má útok postavený na pár hvězdách a chybí mu větší šíře kádru, by byl Tippett ideální posilou, píše Anthony Di Marco z webu Daily Faceoff.
Lákadlem je i jeho smlouva. Tippettovi zbývá šest let z osmiletého kontraktu na 49,6 milionu dolarů (roční hit 6,2 milionu). Je to sice dlouhodobý závazek, ale pro Bruins by to znamenalo vyřešený post v top-six na dlouhá léta dopředu. Navíc mu až 1. července naskočí částečná klauzule o nevyměnitelnosti, takže teď mají kluby v jednání volné ruce.
Jenže Philadelphia si je Tippettovy hodnoty vědoma a její požadavky jsou nekompromisní. Flyers si vyhlédli tři konkrétní jména z bostonského systému: centry Matthewa Poitrase a Deana Letourneaua a obránce Masona Lohreie.
Zatímco akcie dvaadvacetiletého Poitrase v poslední době spíše klesají, osmnáctiletý Letourneau zažívá raketový vzestup. Tento vysoký obr se po rozpačitém loňsku neuvěřitelně rozehrál na Boston College, kde sbírá přes bod na zápas. Pro Philadelphii, která zoufale potřebuje mladé a perspektivní centry do prvních dvou formací, je Letourneau doslova vysněným úlovkem.
K tomu všemu Flyers pokukují i po Lohreiovi. Pětadvacetiletý bek sice ukazuje vysoký ofenzivní potenciál, ale v Bostonu mají pocit, že by ho dokázali nahradit z vlastních zdrojů. Jeho odchodem by navíc Bruins uvolnili 3,2 milionu dolarů pod stropem, což je klíčové pro to, aby se Tippettův plat do rozpočtu vůbec vešel. Pokud by ani to nestačilo, spekuluje se, že by Boston mohl požádat veterána Viktora Arvidssona, aby se vzdal své klauzule a uvolnil další 4 miliony.
Kromě Tippetta se Bruins zajímali i o tvrdého finského obránce Rasmuse Ristolainena. Tady je ale zádrhel v ceně, Letci za něj neústupně požadují volbu v prvním kole draftu nebo odpovídající talent, což se Bostonu zatím příliš nechce platit.
Jednání mezi oběma kluby jsou prý zatím spíše ve fázi oťukávání, ale s blížící se uzávěrkou přestupů se dá očekávat, že tlak bude stoupat.
