Výměna hvězdného Barzala? Zájemci žhaví dráty, Islanders naslouchají

17. června 11:00David Zlomek
Kolem New York Islanders začíná být s příchodem léta pořádně horko a hlavním tématem spekulací se stává elitní centr Mathew Barzal. Podle nejnovějších zámořských zpráv se kolem opory Islanders začínají velmi intenzivně točit konkurenční týmy, které na Long Island telefonují a vyptávají se na jeho dostupnost. Tento zájem přitom trvá už od loňského léta.
To však automaticky neznamená, že by klub měl v plánu svou hvězdu někam posílat. Generální manažer Mathieu Darche má sice pod platovým stropem k dispozici zhruba 10,68 milionu dolarů a nutně shání posilu do elitních útočných řad na křídlo, přičemž stále vyjednává o finančních podmínkách nové smlouvy pro kapitána Anderse Leeho, ale Barzala si cení natolik, že by k jeho uvolnění musel případný zájemce nabídnout naprosto bombastickou protihodnotu.
Zájem v lize je přitom dlouhodobý a netýká se pouze jednoho týmu. Uznávaný novinář Bruce Garrioch z listu Ottawa Sun nedávno informoval, že už během loňského léta kolem Barzala velmi výrazně přešlapoval a sondoval situaci ambiciózní Utah, a Michael Russo z portálu The Athletic zase potvrdil, že se svými dotazy tehdy neváhala zavolat ani Minnesota Wild.
Sám hráč má situaci pevně pod kontrolou, protože součástí jeho kontraktu je doložka se seznamem dvaadvaceti týmů, kam odmítá být vyměněn. Kanadský šikula navíc letos vstupuje teprve do čtvrtého roku své osmileté smlouvy na 73,2 milionu dolarů, která bude rozpočet zatěžovat roční částkou 9,15 milionu dolarů až do konce sezony 2030/31. Pro řadu potenciálních zájemců, mezi které se řadí například Ottawa Senators hledající parťáka k Timu Stützlemu, je takový finanční závazek obrovským soustem, které by kvůli vlastním podpisům opor jen těžko polykali.
I když jeden z vysoce postavených funkcionářů v NHL pro Garriocha naznačil, že Islanders možnosti na trhu v souvislosti s Barzalem prozkoumávají, aby si uvolnili ruce pod platovým stropem, k reálnému obchodu je stále velmi daleko.