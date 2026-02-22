Výměna, farma, nebo vyhazov? Žraloci hrají s známým obráncem drsnou hru

22. února 14:04David Zlomek
Nick Leddy sice po nedávném povolání z farmářského celku Barracuda znovu trénuje s hlavním týmem San Jose Sharks, ale jeho hokejová budoucnost je naprosto nejasná. Čtyřiatřicetiletý obránce s bohatými zkušenostmi totiž vůbec netuší, kdy a v jakém dresu naskočí do dalšího soutěžního zápasu. Ve hře je několik scénářů, od návratu do nižší soutěže AHL přes setrvání na soupisce Žraloků až po stěhování do úplně jiného klubu.
Když dostal otázku, jak tuto nejistotu zvládá, snažil se zůstat nad věcí. „Kontrolovat to, co kontrolovat můžu. Jsou věci, které jdou úplně mimo mě. Nikdy nevíte, co se stane,“ posteskl si veterán, který má doma prsten pro vítěze Stanley Cupu a v NHL odehrál už šestnáct sezon.
Jeho dosavadní působení v organizaci ze slunné Kalifornie připomíná jízdu na horské dráze. Žraloci si ho stáhli v červenci z listiny nechráněných hráčů, kam ho umístilo St. Louis. Zpočátku vše šlapalo na jedničku, Leddy patřil do elitní čtyřky obránců a na ledě trávil kolem jednadvaceti minut. Zlom přišel na konci října po zápase s newyorskými Rangers, ze kterého si odnesl zranění v horní části těla.
Po návratu na led už to ale nebylo ono. Místo v sestavě si nedokázal udržet, naskočil jen do dvanácti z jednatřiceti zápasů a v polovině ledna ho klub znovu zapsal na listinu volných hráčů. Odtud putoval o den později na farmu, kde ovšem po dohodě s generálním manažerem Mikem Grierem neodehrál ani minutu.
Problémem v San Jose byl i velký přetlak v defenzivě. Tým měl k dispozici hned devět zadáků a vedení chtělo dát logicky prostor mladším hráčům. Leddy tak musel z kola ven. „Pohybuju se tu dost dlouho na to, abych tušil, co se chystá, a navíc probíhala jednání s GM a mým agentem. Takže to nebylo úplně z čistého nebe. Samozřejmě to trochu zamrzí, ale je to byznys,“ řekl smířeně.
Nyní San Jose místo na soupisce nutně uvolňovat nepotřebuje a po uzávěrce přestupů 6. března se navíc limit počtu hráčů ruší. Žraloci mají díky slušné rezervě pod platovým stropem prostor si Leddyho kontrakt na čtyři miliony dolarů ponechat. Situaci může změnit i to, že hned čtyřem dalším obráncům po sezoně končí smlouvy a někdo z nich, ať už Mario Ferraro, Timothy Liljegren, Vincent Desharnais, nebo John Klingberg, může být vyměněn.
To by Leddymu mohlo pootevřít dveře zpět na led. Podobně to vidí i trenér Ryan Warsofsky: „Nikdy nevíte. Blíží se uzávěrka přestupů, věci se mění hodně rychle. Zranění tam, zranění tady a najednou jste zpátky v první čtyřce, šestce, nebo kdekoliv jinde.“
Vzhledem k vysoké smlouvě je nepravděpodobné, že by po něm sáhla konkurence formou klasické výměny. Nabízí se ale možnost předčasného ukončení kontraktu po vzájemné dohodě, jako to nedávno udělal Jeff Skinner, čímž by Leddy získal status volného hráče a mohl se s novým zaměstnavatelem dohodnout na levnějších podmínkách.
