Výměna díky společnému hotelu. Roy zviklal kapitána Blues

8. března 18:00

Tomáš Zatloukal

Bylo to nejkratší stěhování letošní uzávěrky přestupů. Že vám to neštymuje, když New York Islanders a St. Louis Blues nesdílí ani stejnou konferenci, natož divizi? Oba kluby byly díky souběhu svých zápasů ubytovány v témže hotelu v kalifornském San Jose. A Elliotte Friedman informuje, že by jinak k přestupu Braydena Schenna patrně nedošlo.

Šťastná souhra okolností?

Ostrované z ní vytěžili jedinečnou komparativní výhodu v honu na Schenna. Žádný jiný klub si nemohl dopřát toho luxusu, že se jeho zástupci s všestranným centrem osobně sejdou a pokusí se ho přesvědčit o odvolání klauzule o nevyměnitelnosti.

Newyorský GM Mathieu Darche na to šel od lesa, na setkání nešel sám, ale přizval i charizmatického kouče Patricka Roye.

“Jednu z reakcí, kterou jsem na tuto informaci dostal, bylo, že si dotyční neumí představit, že by Roy nechal tu místnost na hotelu Schenna opustit bez toho, aby Schenn kývl s trejdem.”

Friedman dodal, že osobní schůzka byla při Schennově rozhodování zlomová. “Díky ní ho přesvědčili, aby odvolal klauzuli. Jinak by dost možná nepochodili.” Schenn po rozmluvě s Darchem a Royem přijal novou výzvu, přeťal devět sezon trvající pouto s Blues, odložil kapitánské céčko, které vozil poslední tři ročníky…

Zůstanou mu náramné vzpomínky, vždyť v roce 2019 získal v dresu St. Louis, onom ikonickém trikotu s modrou nótou,  Stanley Cup.

Za Isles už stihl debut, při výhře 2:1 nad domácími Žraloky odehrál necelých 18 minut. jasný signál, že Roy na něm chce stavět. Ostatně velkou víru v kumšt zvolňujícího třicátníka ukázal i Darche, na stůl toho dal opravdu hodně. Až je kritizován, zda je Schenn ten pravý hráč, za kterého se obětuje mimo jiné první runda v draftu či ostřílený plejer NHL (Jonathan Drouin).

GM i trenér momentálně úspěšnějšího z newyorských klubů ale jsou přesvědčeni, že si Schenna nemohli nechat uniknout. Že je klíčový pro identitu mančaftu (nepřichází jako žoldák, smlozvu má až do roku 2028), že je ztělesněním hokeje, který chtějí hrát.

A tak se zrodil trejd v rámci jednoho hotelu.  

 

 

 

 

