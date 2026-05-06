Vykořeněná duše Maple Leafs. Zámořím zní, že nejvytrvalejší z Javorových listů přijme trejd

29. května 19:00Tomáš Zatloukal
Celou kariéru nosí jejich dres. 13 let! Působil jako symbol klubové věrnosti, ostatně si vymínil do smlouvy klauzuli o nevyměnitelnosti. To právě Maple Leafs Morgana Riellyho draftovali. Teď ale může z ontarijské metropole odejít. Podle renomovaného webu The Athletic je prý v míru s tím onu klauzuli odvolat. Ví, že s GM Johnem Chaykou přichází nová éra, velké změny, jiný směr. A nechce tuhle obrodu tradiční a hodnotné značky blokovat.
Ne, Rielly není takový samaritán.
Sám nejspíš cítí, že by mu přesazení mohlo prospět.
Možná má před očima Mitche Marnera, který hned v první sezoně mimo Maple Leafs bude hrát finále Stanley Cupu. Třeba měl Matthew Tkachuk pravdu, když o týmu kolem Austona Matthewse říkal, že by byl fakt skvělý nehrát zrovna v Torontu.
Rielly má kontrakt až do roku 2030, ta délka možná bude některé zájemce odrazovat, transfer blokovat. Ročně ukrojí z platového stropu nezanedbatelných, byť hratelných 7,5 milionu dolarů.
Navíc poslední ročník nebyl, třeba z ohledu produktivity, vrchol kariéry dvaatřicetiletého beka. 36 bodů? To byl jeho nejnižší účet od roku 2021!
"Rozvod z rozumu" tak by tak nejspíš opravdu prospěl oběma stranám. Pokud Rielly odejde, zůstane po něm nesmazatelná stopa. Jen Börje Salming nastřádal za Maple Leafs na tomto postu více gólů a asistencí (Rielly se zastavil na čísle 549)!
V odehraných zápasech (951) je třetí.
Je jasné, že nově příchozí Chayka, za asistence klubové ikony Matse Sundina, bude chtít proměnit kádr k obrazu svému. Obzvláště se solidním manévrovacím prostorem a po nepostupu do play-off. Že se spolehne na analytická data, progresivní přístup. Ostatně kvůli tomu přišel.
A zároveň podle toho vybere i kouče, který diktuje moderní, aktivní hokej. Nejčerstvěji se spekuluje o Jayi Woodcroftovi.
Torontskému patriotovi, který v minulosti vedl edmontonské Olejáře. Kdo ví, zda by to nebylo i jemné pomrkávání na Connora McDavida. Rielly u toho ale pravděpodobně nebude. Poté, co se loni rozpadla fantastická ofenzivní čtyřka (Marner, Matthews, John Tavares a William Nylander), může skončit i duše celého mančaftu.
Ten, který oblekl ze současné kabiny dres s žilkovaným listem nejvíckrát.