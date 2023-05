Výkon hodný hrdiny! Marchessault hattrickem poslal McDavida na golf

A zase on! Pozorní pozorovatelé Golden Knights se však ani nemůžou divit. Jonathan Marchessault je dlouhodobě mužem velkých momentů. Naposledy zazářil dnes v noci, kdy McDavidovi a spol. zničil sen o Stanley Cupu. Stylově, hattrickem.

Ze začátku to přitom na žádné galapředstavení nevypadalo. Oilers šli do první přestávky s náskokem 2:1, ofenzivě Golden Knights se na Stuarta Skinnera nepodařilo vyzrát.

„Máme v týmu hodně starších kluků, kteří už si prošli mnoha situacemi,“ řekl Marchessault. „Nepanikaříme. Je to jedna z našich silných stránek a v budoucnu nám to určitě ještě pomůže.“

V prostředním dějství zaúřadoval právě Jonathan Marchessault a ze šestého zápasu série si udělal svoji show. Jeden, druhý, třetí – a bylo vymalováno! Oilers byli jako opaření. Marchessault zápas dokonale otočil, domácí už nedali ani branku, a tak slavilo Vegas.

„Určitě si to dnes večer užijeme, ale jsme teprve v půlce cesty,“ upozornil Marchessault. „Každý zápas se tu všichni snaží hrát tak, jak mají. Někdy jsme za to odměněni. Jednou zazáří jeden, pak druhý. Tak to máme rozložené. A tak v tom budeme pokračovat.“

Golden Knights jsou sice stále mladou organizací, nicméně i tak lze hovořit o tom, že se v týmu formují legendy klubu.

Jednou z nich by mohl být i Marchessault. Žádný hráč v historii Golden Knights se totiž v největších chvílích neprosazuje s takovou pravidelností jako právě Marchessault. Na velké momenty má čich. Ve správný moment je na správném místě, což se ukázalo při prvních dvou brankách.

V play off, kde v barvách Vegas nevynechal ani jeden zápas, vstřelil více gólů (26) než kdokoli jiný v historii klubu! Jen v této sérii jich vstřelil pět, k tomu přidal tři asistence. O jeho důležitosti svědčí také fakt, že s ním na ledě mají Golden Knights skóre 9:2.

Golden Knights nyní budou vyhlížet soupeře do finále konference. Ale ať už jím bude kdokoliv, Marchessault ví, že mohou porazit každého. „Když je to pět na pět, hrajeme dobře celou sezonu. A naše bojovnost? V této sérii i zápasech jsme často dotahovali. A jsme dál,“ dodal Marchessault.

