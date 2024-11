Výjimečný Vaněčkův večer! Držel tým a přepsal historii NHL

Vítek Vaněček se snažil zavzpomínat, kdy se mu povedl podobný zápas jako proti Columbusu Blue Jackets. Ukázalo se, že nikdy. Vlastně jen málokterý brankář ho někdy zažil.

Vaněček si připsal 49 zákroků, než Alexander Wennberg v prodloužení přivedl Žraloky k výhře 2:1 nad Columbusem Blue Jackets. Wennberg se zmocnil puku v neutrální zóně, nabruslil do pásma Blue Jackets a střelou zápěstím překonal brankáře Elvise Merzlikinse.

„Řídil jsem se instinktem, viděl jsem volný prostor,“ řekl Wennberg. „Elvise z Columbusu znám, takže jsem měl trochu výhodu. Vím, že je dobré střílet mu nad rukavici.“

Vaněček asistoval u Wennbergovy branky, ve druhé i třetí třetině si připsal 17 zákroků a další dva v prodloužení.

Tím se Vaněček stal devátým brankářem NHL od sezony 1955/56, který si připsal 49 a více zákroků a k tomu i asistenci. Je pak vůbec prvním, který si tuto asistenci připsal v prodloužení.

„Je to skvělý pocit,“ řekl Vaněček. „Když je gólman v laufu, prostě to cítí. Vidíte každý puk a snažíte se klukům pomoci tím, že děláte zákroky, a dneska to byl ten den. Doufám, že mi to takhle půjde dál a že takových zápasů bude víc.“

Vaněček tedy fanouškům Sharks připomněl, že ho není radno odepisovat. Fanoušci Sharks ho neznají tak dobře jako Mackenzieho Blackwooda, když ho totiž San Jose na jaře získalo, byl zraněný a neodehrál ani jeden zápas. Pokud budou Vaněček a Blackwood pokračovat ve svých výkonech, GM Mike Grier by mohl do uzávěrky přestupů z jednoho z nich ještě vytěžit nějakou hodnotu. Za zády totiž číhá nedávno získaný Yaroslav Askarov.

Vitek Vanecek with a huge series of stops. pic.twitter.com/ZpyoLS8SH8 — JD Young (@MyFryHole) November 6, 2024

