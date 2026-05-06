Výjimečný počin? Chtěl jsem vyhrát hlavně pro kabinu, raduje se Staal

15. června 10:00David Zlomek
Sedmatřicetiletý kapitán Caroliny Jordan Staal usedl na tiskové konferenci se zářivým úsměvem a prestižní Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off. Byl to vrchol dominantní jízdy Hurricanes, kteří celou vyřazovací fází prolétli s neuvěřitelnou bilancí šestnácti výher a pouhých tří porážek. Nezdolný lídr během tohoto tažení dělal na ledě pro svůj tým úplně všechno. Jako teprve čtvrtý hráč dějin NHL dokázal skórovat v každém z prvních pěti zápasů finále a s celkovými šesti trefami v mistrovské sérii se stal vedle Waynea Gretzkého jediným kapitánem za posledních 105 let, který něco takového dokázal.
Pohár pro nejužitečnějšího muže bojů o Stanley Cup si ale nevysloužil jen svými osmi góly a čtyřmi asistencemi. Jeho největší přínos tkvěl v absolutní defenzivní dominanci a úspěšnosti na vhazování. Postupně dostal za úkol zcela vymazat ze hry Bradyho Tkachuka, Travise Konecnyho, Nicka Suzukiho a nakonec i hvězdného Jacka Eichela. Výsledek této nesmírně náročné černé práce je ohromující, ani jeden z těchto elitních útočníků proti Staalovi na ledě neskóroval.
Nebylo tak vůbec pochyb, komu trofej připadne. „Všichni konečně mohli na vlastní oči vidět to, co já vím už celou věčnost. Jak neskutečným lídrem on je. Zvedat tenhle pohár nad hlavu? Bez něj bychom byli naprosto bez šance,“ řekl trenér Rod Brind’Amour.
Nezapomenutelné a velmi emotivní momenty prožíval přímo na ledě i jeho starší bratr Eric, který první a do neděle jediný pohár do Caroliny přivezl přesně před dvaceti lety. Když svého mladšího sourozence spolu s dalšími dvěma bratry na ledové ploše objímal, neskrýval dojetí z toho, jakou nesmazatelnou stopu rodina v klubu zanechala. „V Carolině už vyrostla generace lidí, kteří hokejový tým bez jména Staal vlastně vůbec neznají. Je to neuvěřitelná pohádka, že se to po dvaceti letech opakuje. Dřel tam na ledě jako kůň, nikdo jiný si to nezaslouží víc,“ jásal dojatý Eric Staal.
Pro samotného šampiona, který se mimochodem stal nejstarším držitelem Conn Smythe Trophy v dějinách, byl triumf zosobněním kultury, kterou v Carolině sám dlouhá léta trpělivě budoval. Tým se podle něj naprosto semkl a vytvořil nezlomné pouto.
„Nemůžete se jeden o druhého skutečně starat, pokud se nepoznáte tak, až se z vás stane rodina. Naše parta do toho dala obrovské srdce právě proto, že jsme tou rodinou byli,“ svěřil se obrovitý centr s tím, že ho po celou dobu motivovali především spoluhráči. „Strašně moc jsem chtěl ten pohár vyhrát pro sebe, ale ještě mnohem víc pro všechny ty kluky v kabině. Viděl jsem, jak nesmírně tvrdě dřeli a jak moc si to zaslouží. Mám husí kůži z toho, že jsme to jeden pro druhého dokázali dotáhnout až do konce.“