Výhra pro Montreal? Klíčem bude pro Monahana zdraví

Pro Montreal by to mohla být vskutku výhodná koupě. Už teď v podstatě získal první kolo a více než solidního hráče za nic. Sean Monahan patřil léta ke tvářím Calgary, avšak jeho výkony v poslední době sužovaly zranění. Jestli se jeho tělo dá dohromady, bude ohromně platným hráčem.

V posledních dvou letech musel Monahan na dvě operace s kyčlí. Nic příjemného, což se také odrazilo na upadající produktivitě. Naposled ležel na operačním sále v dubnu, tudíž je v plném procesu rekonvalescence.

„Tohle léto je pro mě extrémně důležité,“ ví dobře. „Tu první operaci jsem měl tehdy trochu později, teď už jsem stihl pořádně zapracovat a na ledě jsem čtyřikrát do týdne. Nemůžu se dočkat, až budu zase hrát, a jsem rád, že to bude zrovna za Canadiens.“

Krotit nadšení ale musel Kent Hughes, generální manažer Montrelau. Ten řekl, že je klidně možné, že začátek sezony zkušený centr nestihne.

„Doslova z něj sálá nadšení z toho, že půjde poprvé po dlouhé době do sezony opravdu zdravý,“ popisoval situaci Hughes. „Nevíme, jestli naskočí hned od začátku nebo třeba až od čtvrtého zápasu, ale momentálně na tom není stoprocentně dobře. I tak je to ale mnohem lepší než v předchozích letech.“

Canadiens doufají, že se Monahan dokáže připravit na sto procent. Ale také v to, že dobře zapadne do týmu, kde bude patřit mezi nejzkušenější. Pro Monahana hraje i to, že některé budoucí spoluhráče dobře zná.

„S Paulem Byronem jsem strávil v Calgary pár let, dokonce jsem ho vozíval,“ usmíval se. „S Jakem Evansem trénuju v létě, takže se vídáváme denně. Brendana Gallaghera jsem taky párkrát potkal. V podstatě celý tým se mi ale už ozval, vypadají jako super parta kluků.“

Zvykaní bude ale i tak chvíli trvat. Vždyť Monahan strávil v Calgary celou svou kariéru a zanechal pořádnou stopu. V nejlepší desítce historických tabulek klubu je v kategoriích odehraných zápasů (9.), gólů (8.), gólů v přesilovkách (6.) či gólů v prodloužení (1.).

„Jménem celé organizace Flames děkuji Seanovi za jeho devítiletou štaci v našem týmu,“ uvedl v prohlášení GM Flames Brad Treliving. „Sean byl skvělým hráčem, prvotřídní osobností, která byla příkladem. Náš tým i město měly to štěstí, že byl jejich hráčem a členem naší komunity.“

