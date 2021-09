Vyhoštění do pouště? Ladd se na hokej zase těší

To, že je NHL nejlepší liga světa, je jasná věc. Někdy se ale zapomíná na to, že je to také tvrdý byznys. V éře platových stropů o to víc. Na vlastní kůži to zažil i Andrew Ladd, který se přesunul z New Yorku do Arizony. Islanders dokonce museli hodně zaplatit, aby si ho Coyotes vůbec vzali. Teď před ním však stojí nová výzva, na kterou se moc těší.

Pro Ladda to nebylo nic nového. Kvůli těžké situaci svého týmu pod platovým stropem se už jednou stěhoval. Poprvé to bylo před jedenácti lety, kdy přestal figurovat v plánech Chicaga.

Letos v létě se mu to stalo opět, a to když se ho vedení Islanders doslova zbavilo a poslalo ho do Arizony. Ostrované se potřebovali zbavit jeho velké smlouvy, která poběží ještě dva roky. Vhodný kupec se našel v Arizoně, kde bude Ladd působit hlavně jako mentor.

Pětatřicetiletý borec totiž má na svém kontě dva Stanley Cupy, navíc byl několik let kapitánem Winnipegu. V posledních letech se však jeho kariéra maličko zadrhla. Kvůli různým zraněním a potížím odehrál v uplynulých třech sezonách pouze třicet utkání v NHL.

„Každý si myslel, že to zapíchnu a už se nevrátím,“ povídal Ladd pro The Athletic. „Ale jsem zdravý, budu hrát a moc se na sezonu těším. Posledních pár let bylo jako na horské dráze, měl jsem dvě operace kolena a nebylo to nejlepší.“

Štace v Arizoně tak vlastně vypadá jako vysvobození.

„Když přišla příležitost hrát v Arizoně, skočil jsem po ní,“ říkal nadšeně. „Totálně se tu předělává tým a organizace chtěla, aby tu byl někdo zkušený, kdo by tomu velel.“

Dá se tak očekávat, že Ladd bude nejen cennou silou na ledě, ale také jakousi prodlouženou rukou mezi kabinou a vedením týmu.

„Vedení chce udat standart, jak se bude hrát i trénovat. Povídal jsem si o tom s generálním manažerem Armstrongem, kterého moc respektuji,“ dodal ještě.

Primárně však přišel hrát hokej. Posledních několik sezon sice měl těžkých, nicméně zahrát stále dokáže, což ukázal například v předminulé sezoně, kdy se solidně rozehrál na farmě, kam byl poslán k nabrání zápasové kondice.

„Dlouho mě nikdo neviděl hrát, to mi určitě komplikuje situaci. Po hokeji jsem ale neskutečně hladový. Upřímně, to jsem v poslední době v New Yorku moc necítil. Teď je to zpátky,“ zakončil.

